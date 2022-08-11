洛市節水令奏效 用水量寫7月新低

美國乾旱監測最新一次的加州旱象分析，97%的區域已經嚴重乾旱。（美國乾旱監測局）

加州 嚴重乾旱導致水情吃緊，洛杉磯 市6月1日開始實施節水令。目前看來成效明顯，而且愈來愈好，因為洛杉磯市水電局（DWP）公布的7月用水量比2020年7月少了11%，不僅比今年6月的9%更少，還是有史以來的7月新低。

不過洛市水電局還是呼籲，民眾還是應該省一滴算一滴，因為8月向來是最熱的月份之一，而且基於優惠減免方案，省的水越多、錢也省得越多。對照氣候分析，聖妞現象（La Niña）甚至可能延長至2023年，導致美國西南地區持續乾旱。

美國乾旱監測局（U.S. Drought Monitor）8月4日的分析指出，加州已有97%的地區處於乾旱狀態，雖然程度不一，但是中谷區已達極度乾旱（Exceptional Drought），由北至南的中央地帶都達非常乾旱（Extreme Drought），外圍區域以至嚴重乾旱（Severe Drought）。加州各大水庫都喊渴，最大的沙斯達湖（Lake Shasta）蓄水量只剩37%。

雖然洛杉磯都會區的省水狀況持續改善，但是在加州整體來看，南加 仍不算是「好學生」。相對於舊金山灣區6月的平均12.6%省水率，南加只有5.9%，只比中央海岸（Central Coast ）與Tulare Lake 好，主因是洛杉磯都會區雖然「省水」，但是周邊縣份卻是不減反增。

只是，洛市水電局還是說，旱情之中，還是有些值得欣慰的事，例如7月份的浪費水源通報件數就超過2000件，比上個月的1860件還多，顯示市民越來越在乎用水是否謹慎，他們當然感謝多了那麼多的「眼線」幫忙省水。申訴案多半是過度澆灌草坪、餘水流到人行道或街上，以及在禁止澆灌的日期澆灌草皮。