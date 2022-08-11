華人兒童穿時尚名牌 洛杉磯伸展台走秀

來自美國各地的百名兒童和青少年聚集在這裡走秀。（記者張宏／攝影）

來自美國各地的百名兒童和青少年日前聚集在洛杉磯 ，身穿古馳、Dior、巴寶莉、Fendi等時尚 大牌，在T台上展示華人 青少年風采。主辦方表示，未來會發掘更多華人兒童模特去巴黎走上秀場T台。

今年九歲的小模特Sylvia Ye，身穿粉色牛仔衣的開場秀，引來陣陣掌聲，隨後100多名兒童青少年模特身著Dior 、Gucci、Burberry、Fendi四大高奢品牌的秀服走在T台上。模特最小的只有兩歲，卻個個宛如小大人一樣架勢十足的走在舞台上，毫不怯場。有些兒童模特還不時做出可愛模樣和觀眾互動，將兒童的活力與大牌時尚相結合。

這些模特來自全美各地，有華人父母帶著孩子專程從紐約過來，這名華人媽媽表示，他們一家人從紐約過來已十天，除了準備走秀還趁機在洛杉磯旅遊。女兒很喜歡表演，參加走秀能培養孩子的自信心和控制力，看著女兒穿著漂亮的衣服走在舞台上覺得特別驕傲。

活動負責人Mimi徐表示，她是第一次舉辦這樣的活動，報名非常踴躍，經過三次海選，最後入選的孩子們都要有一些走秀基礎或者自身條件優秀，在走秀前還請專業模特學校的老師瀋蘋、李敏等人進行集中培訓和指導。2023年世界各地模特們將聚集巴黎，各大高奢品牌成人秀、童裝秀等紛紛登場，她很期待帶著孩子們明年3月去巴黎走秀。