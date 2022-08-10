8旬廖偉民 參選奇諾岡市議員

奇諾岡市議員參選人，年屆八旬廖偉民針對市區公園草坪未及時修補，批評現任市議員漠視民意。（記者啟鉻／攝影）

聖伯納汀諾縣奇諾岡市（Chino Hills )將於11月初舉行市議員選舉，奇諾岡華美協會創辦人廖偉民（Waimin "Norman" Liu)決定參選第一選區市議員。廖偉民年屆八旬，在奇諾岡居住20餘年，深耕社區。他表示，多年以來，奇諾岡市華人 居民逐漸增多，但未出現華裔 市議員，希望他的參選，能夠召喚更多華人參政議政，融入主流社會，為選民發聲。

廖偉民出生於1942年，50多年前來到美國打拚，是一位優秀的教育工作者，曾在巴沙迪那社區學院從教40餘年，也是成功企業家。他在奇諾岡市創辦華協，開辦中文學校、長者才藝教學，還有華人傳統節慶活動。凡是公益慈善活動，他都慷慨捐款；還積極維權，為華人、亞裔 居民發聲。他深入暸解社區，認為市府應該投入更多資金維護公園、健行道及公共設施，強化為居民服務的水平。為了拓展華協活動內容，他還創辦內陸華人網，讓華人文化娛樂生活更豐富多 。

他說，目前在位的市議員，任職太久，有官僚作風，逐漸脫離民意，對亞裔社區事務並不關心，漠視居民需求。比如第一選區居民更關心公園設施維護，市府有資金，對公園設施保養卻不投入，很多步行道維護不善。市區休閒公園English Springs Park 因部分居民提供棲息野禽餵料，草坪被啄食缺失，「千瘡百孔」。雖然他與部分居民多次向市府反映，多年來一直未及時妥善修補。

他指出，市政服務必須反映社區多元族裔居民群體的不同需求。目前，市區白人居民較多，其次是亞裔、西裔。在第一選區有52%是亞裔居民，但沒有亞裔背景市議員。也就是說，市議會並沒有反映出代表社區多樣性群體，必須加以改變。

廖偉民承諾一旦當選市議員，會代表第一選區，努力改善市政服務，滿足各族裔居民的需求。他還表示，參選市議員，在競選過程中不會去募款，而是憑藉自己的財務能力參選。