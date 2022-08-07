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傑出亞裔工程師獎╱波音董碩楠 專研機器人技術

記者啟鉻／洛杉磯報導
年度工程師獲獎者董碩楠。（記者啟鉻／攝影）
年度工程師獲獎者董碩楠。（記者啟鉻／攝影）

年度亞裔工程師獎獲獎者、華裔董碩楠（Shuonan Dong, Ph.D）來自西雅圖波音公司，她是機器人技術及集成企業自動化方面冉冉升起的華裔科技新星。同時，她還不忘將自己的科技研究知識與同事、學生分享，積極鼓勵亞裔女性在STEM領域，多把握機會發揮科技創新。

她表示，在中國長春出生，幼年隨父母移民美國。在波音公司工作九年，是公司副院士。主要從事碳纖維自動化，包括與機器人有關的碳纖維相關技術。目前她在波音公司是波音商用飛機產品拓展的高級專家，同時她還是視覺機器人鑽孔技術及相關項目的首席調查專家。

她說，華裔在異國他鄉從事科技工作總會遇到各種困擾，比如語言能力，所以很多華人認為，在美國從事技術工作還可以，但要領導一個團隊是很難的。而所謂在文化方面的障礙，也首先是語言障礙。

董碩楠在麻省理工獲得學士、碩士及博士學位，專業是航空航天專業。加入波音公司之前，她為NASA、麻省理工以及蒙特利灣水族館研究所提供很多研究成果。她和先生及兩個孩子現在生活在西雅圖，並從事教育義工，關注提高女性在STEM領域工作能力和機會。此外，她還為波音員工提供輔導，她在華盛頓大學（University of Washington）擔任助理教授。她的業餘愛好是音樂，也有一群相同愛好的朋友，音樂讓她生活更充實，也讓她在繁忙科技研究工作之餘，得到放鬆。

華裔 亞裔 西雅圖

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