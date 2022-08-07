傑出亞裔工程師獎╱通用王慧萍 主動爭取 突出個人價值

獲獎者王慧萍。（記者啟鉻／攝影）

年度亞裔 工程師獲獎者王慧萍（Hui-Ping Wang, Ph.D.）目前是通用汽車 公司研究院的科學家。是通用汽車公司院士。她表示，作為華人 在美國公司工作，要主動爭取，突出自己價值。

她說，自清華大學學士及碩士畢業後，於1995年赴美留學在University of Iowa獲得機械工程系博士學位，自2000年開始就一直在通用汽車公司研究院工作。在業界是焊接和連接基礎物理應用建模方面的公認專家，她在通用汽車公司焊接技術創新應用方面，做出具有重要意義貢獻。

她表示，希望與大家分享的是，她每走一步，都會去考慮這是要走的路嗎，如果不是自己希望的，是否需要做出改變。比如她最初到通用汽車公司，最初的分配工作有很多人去做，所以自己覺得沒有實現自己價值。她主動找到公司，要求做出改變，並根據公司需要做出自己設計，能夠更好展示自己才能。而且公司焊接方面人才很少，於是她做出轉變決定。開創了自己發揮才能領域，也給企業產品質量帶來創新和改變。

她認為，作為女性雖然在製造業中存在弱勢，但只要有信心，要勇敢主動爭取，也會有很多機會。很多華人在美國企業裡抱怨不被老闆重用，沒有機會。實際關鍵是自己，要睜大眼睛去找機會，去尋找自己價值。比如通常來說，若你做的事情很多人去做，那麼你的貢獻就會很小。如果去做少數人做的東西，那麼就能突出你的價值。目前，她在通用汽車公司有50餘項發明，三項公司最高發明獎，還有其它各種獎項。