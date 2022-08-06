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洛縣新增病例下降 仍應接種防疫

編譯組／綜合報導
Novavax新冠疫苗已獲聯邦許可，成為防疫的新選擇。(Getty Images)
Novavax新冠疫苗已獲聯邦許可，成為防疫的新選擇。(Getty Images)

洛杉磯縣公共衛生局5日指出，洛縣的新冠案例近日持續降低，已住院與新增住院人數已見頂，因此洛縣雖然本周仍列在聯邦疾病防治中心（CDC）的高風險名單中，但是下周可望降為中度風險。

洛縣5日彙整的案例中，19人死亡，4864人確診，住院人數為1206人。確診累計已達332萬5622人次，篩檢陽性比例為12.8%。

不過，洛縣的七天新增案例已經降至每十萬人376例，低於上周的426例。另外，公衛局表示，根據8月1、2、3三天的數據，縣內住院人數比例已經可以降到CDC的中度風險了。只不過4日的初步數據，住院比例仍在每十萬人10.1人的高風險區，不過七天住院人數已經由7.2%微降至7.0%。

除了上述的樂觀轉變可能讓洛縣在下周降級至中等風險，順利迎接新學期的到來，另外的五項早期指標也同樣正面。包括：急診的新冠相關患者減少，地收入區域的染病率降低，專業護理之家（SNF）的群聚感染減少，遊民間的群聚感染減少，以及工作場所的群聚感染減少。

由於接種疫苗與施打加強針仍然對於防疫十分重要，洛縣公衛局仍然呼籲民眾接種疫苗，特別是聯邦食品暨藥物管理局（FDA）近期核准了Novavax疫苗，它採用的是已經使用30年的疫苗技術，民眾應該可以降低疑慮。如需接種Novavax疫苗的人可上網站http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/，選擇Novavax疫苗，查詢最近的接種地點。Novavax疫苗目前僅供18歲以上的成人接種，兩劑間須間隔三至八周。

疫苗 洛縣 聯邦疾病防治中心

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