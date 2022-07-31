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新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

雷射光束瞄準直升機恐引發傷亡 洛警逮7人

編譯組╱綜合報導
市售的雷射光筆。（本報檔案照）
市售的雷射光筆。（本報檔案照）

不論是加州或其他地方，以雷射光筆或雷射裝置瞄準他人的案件數量都在增加。單是洛杉磯市警局（LAPD）7月迄今就已經逮捕七人，原因都是以雷射光束瞄準警用直升機，而當時警方都在進行街頭掃蕩任務。

其中唯一公布身分的是21歲的Xavier Randall，他在2日的搜捕行動中以雷射瞄準警方直升機，最後被控以致命武器攻擊警察與另一項未公布的罪名。另外六人因為還在等候地檢署的裁定因此身分尚未公布，但是洛市警長摩爾（Michel Moore）6日的推文透露，其中兩起事件是因為在街頭搜捕中，嫌犯以綠色雷射對準員警，可能以重罪起訴嫌犯。

洛市警局強調，以雷射光束對準警察可能導致員警或直升機駕駛嚴重受傷，因為駕駛受傷後可能引發民眾傷亡，因此不當使用雷射光束才會遭到禁止。洛杉磯2020年11月正式禁止在公眾集會、抗議或罷工行動中使用雷射光筆與雷射發光裝置。

洛市警局表示，近幾個月來不當使用雷射裝置或對準員警與直升機而遭逮捕的案件有明顯增加的趨勢，在街頭逮捕中雷射光筆、焰火常常被用來當成分散注意力的工具。不只加州，美國其他地方的雷射不當使用案件也在增加，聯邦航空管理局（FAA）2021年的統計指出，共有9723起雷射攻擊事件，是歷來最多的一年。2022年6月31日止，全美也已經發生了4349起。

加州對不當使用雷射器材的罪責一般是30天拘役的輕罪。但故意瞄準警用直升機則可能同時觸犯輕罪或重罪，最高可處三年監禁。

加州 警察 洛杉磯

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