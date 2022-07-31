SDSU數名足球員涉輪暴 被揭發

聖地牙哥州大（San Diego State University ）足球隊去年發生性侵醜聞案。受害女子日前出面，向媒體陳述事發經過。（AP）

洛杉磯時報報導，聖地牙哥 州大（San Diego State University ，SDSU）足球 隊去年發生性侵醜聞案。現年18歲受害女子，日前首次向媒體陳述事發經過，聲稱2021年10月16日，在萬聖節派對上，幾名足球運動員 ，在距離校園幾個街區外房屋內輪流強暴她，同時表達對學校在調查此事件缺乏行動的不滿。

這起事件再度被關注，是在州大系統正努力處理其第九章（Title IX）投訴程序之際。第九章為聯邦法律，禁止在聯邦資助的教育機構內進行性別歧視。

加州立法系統近期授權，對學校處理此類問題情況進行審計。根據洛杉磯時報調查，這個全美最大的四年制公立大學系統，在處理此類案件時，學校高管、教授和學生間存在差異。

這名女子指出，當天她扮成仙女出席派對，和朋友們喝了酒後，在離開校園僅幾個街區的房內碰到一名聖地牙哥州大足球運動員。

該運動員給她一杯飲料，將她帶進房內一間臥室。她說，他的幾個隊友，輪流在房間內對她性侵。一個多小時後，她渾身是血，到外面告訴朋友「剛剛遭強暴了。」

第二天，她向聖地牙哥警局報案，並至醫院接受檢查，接受懷孕和性疾病測試。

她的律師加利恩（Dan Gilleon）提供照片顯示，女子脖子、膝蓋和小腿上有瘀傷，衣服上有血跡。加利恩說，他將對這些足球員提起訴訟。

大學官員為他們不展開調查的決定進行辯護。稱他們是應聖地牙哥警局要求而這樣做。校方還稱，這名女子從未報告過在大學發生的事，警方也從未證實其身份。

但該女子父親29日接受時報訪問稱，他在派對結束三天後，10月19日會見一名大學警官，向警官公布女兒姓名、電話號碼，並詳細描述涉嫌強姦女兒的足球員。警方並告訴女子父親，稱此案將交由聖地牙哥警局處理。

該父親稱，大學推遲調查啟動「絕對荒謬」。「事發這九個月以來，據稱涉嫌強姦女兒的人被允許自由行動、畢業、繼續進行他們的運動，這種行為讓我們發瘋。」

根據洛杉磯時報查閱內部紀錄，一名運動員質疑官員是否「企圖掩蓋事實」，因為該校足球對表現一直很好。

遭指控的一名球員已畢業。由於他不再是學生，大學不能強迫他遵守「第九章」

聖地牙哥州大本周發表聲明，證實該女子一名親屬，已於10月19日向校園警局報案。聲明說，在警方上周告訴他們，這樣做不會危及他們的刑事調查後，大學啟動自己的調查。

聲明並稱，「學校要求警方向這名女子提出有關投訴和第九章程序的訊息」，且「大學一直希望直接與受害者聯繫。」

在今年6月一封致學校校長托雷（Adela de la Torre）一封信中，警局助理局長康納利（Paul Connelly）說，警方已進行面談、執行搜查令，且正評估大量的數據。