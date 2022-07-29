感謝「父」出 聯合校友會 7/31表彰模範父親

南加州中國大專院校聯合校友會舉辦表彰模範父親和模範家庭活動發布會。（記者啟鉻／攝影）

南加州 中國大專院校聯合校友會28日舉行新聞發布會，將於7月31日（周日）午後1時至5時，在洛杉磯華僑文教中心舉辦第一屆父親節慶祝活動，表彰模範父親及模範家庭。同時有民歌同樂會唱出「父」出（意指付出，取其諧音）的民歌歲月。會長陳啟志表示，大家都熟悉母親節 ，但父親往往被忽略，希望藉此提供父親們平等機會，改變社會大眾對父親的刻板印象。

陳啟志說，這是該校友會第一次舉辦慶祝父親節，並首次有民歌同樂會，以及第一次表彰模範家庭。父親節和母親節一樣，應該「並駕齊驅」，以此啟發大眾今後在重視母親節的同時，也應該重視父親節。至於選擇出來表彰的模範父親及模範家庭，首先是模範父親需至少70歲，從默默無聞到卓有成就的過程令人感動。而且都是移民家庭，在美國落地生根，努力打拚追求美國夢。其中一位受表彰的模範父親，還是百歲人瑞。

據了解，當天十位將受表彰的模範父親是：游芳憫、潘煥章、王冠川、周平之、張文彬、羅明、徐紹欽、張自豪、遲景林、梁永泰。受表彰的模範好家庭是：胡天來與胡張燕燕夫婦一家人。

此次表彰活動，華人美食家林慧懿與多位歌唱愛好者，將表演民歌同樂會。林慧懿說，南加 州中國大專院校聯合校友會有來自各大學的代表成員，她加入校友會後，因時常從事美食活動，曾舉辦過母親節烹飪比賽。然而為什麼母親節一定要母親入廚呢？於是在母親節慶祝活動舉辦新好男人烹飪大賽，鼓勵男人進廚房，活動已經舉辦多年。

她說，曾代表輔仁大學參加聯合校友會卡拉OK比賽，獲得冠軍。這次慶祝父親節活動，有機會為父親們的無私付出演唱歌曲，希望共襄盛舉。提及父愛恩重如山，但父親們並不願意表達，而是默默付出。她的父親多年前過世，回憶起父親生前對自己的愛和家庭的貢獻，林慧懿一時哽咽，無法用言語表達對父親的思念。

洛杉磯華僑文教中心地址：9443 Telstar Ave. El Monte, CA 91731。