感謝「父」出 聯合校友會 7/31表彰模範父親
南加州中國大專院校聯合校友會28日舉行新聞發布會，將於7月31日（周日）午後1時至5時，在洛杉磯華僑文教中心舉辦第一屆父親節慶祝活動，表彰模範父親及模範家庭。同時有民歌同樂會唱出「父」出（意指付出，取其諧音）的民歌歲月。會長陳啟志表示，大家都熟悉母親節，但父親往往被忽略，希望藉此提供父親們平等機會，改變社會大眾對父親的刻板印象。
陳啟志說，這是該校友會第一次舉辦慶祝父親節，並首次有民歌同樂會，以及第一次表彰模範家庭。父親節和母親節一樣，應該「並駕齊驅」，以此啟發大眾今後在重視母親節的同時，也應該重視父親節。至於選擇出來表彰的模範父親及模範家庭，首先是模範父親需至少70歲，從默默無聞到卓有成就的過程令人感動。而且都是移民家庭，在美國落地生根，努力打拚追求美國夢。其中一位受表彰的模範父親，還是百歲人瑞。
據了解，當天十位將受表彰的模範父親是：游芳憫、潘煥章、王冠川、周平之、張文彬、羅明、徐紹欽、張自豪、遲景林、梁永泰。受表彰的模範好家庭是：胡天來與胡張燕燕夫婦一家人。
此次表彰活動，華人美食家林慧懿與多位歌唱愛好者，將表演民歌同樂會。林慧懿說，南加州中國大專院校聯合校友會有來自各大學的代表成員，她加入校友會後，因時常從事美食活動，曾舉辦過母親節烹飪比賽。然而為什麼母親節一定要母親入廚呢？於是在母親節慶祝活動舉辦新好男人烹飪大賽，鼓勵男人進廚房，活動已經舉辦多年。
她說，曾代表輔仁大學參加聯合校友會卡拉OK比賽，獲得冠軍。這次慶祝父親節活動，有機會為父親們的無私付出演唱歌曲，希望共襄盛舉。提及父愛恩重如山，但父親們並不願意表達，而是默默付出。她的父親多年前過世，回憶起父親生前對自己的愛和家庭的貢獻，林慧懿一時哽咽，無法用言語表達對父親的思念。
洛杉磯華僑文教中心地址：9443 Telstar Ave. El Monte, CA 91731。
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