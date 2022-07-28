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河濱縣一對男女 遊瀑布落水1死1傷

【聖伯納汀諾訊】
23歲男子在南加內陸湖泊溺水身亡。（警方提供）
23歲男子在南加內陸湖泊溺水身亡。（警方提供）

一名23歲男子日前在南加內陸聖伯納汀諾山一處湖泊溺水身亡。同一天，來自河濱縣的一對男女為避暑在聖伯納汀諾山一處瀑布遊玩時，不慎從高處墜落，一死一傷。警方提醒，野外避暑，一定要注意安全，避免安全事故發生。

據聖伯納汀諾縣警局表示，溺水事故發生在7月24日午後1時許，位於聖伯納汀諾山湖泊Jenks Lake，在Angeles Oaks以東，一名來自墨西哥的23歲男子溺水身亡。警方說，男子溺水前曾不斷掙扎呼救，一名附近游泳者試圖施救，險些溺水，最終被救出送醫。當時，應急人員尋找溺水男子未果。警方說，男子溺水區域雜草叢生，不適合游泳。

直至當晚6時許，警方派出的潛水人員才將溺水男子打撈出來。該溺水者身分尚待進一步確認。先前那名施救者經過醫院治療後，很快出院。警方表示，溺水者在湖泊岸邊發現一艘廢棄摩托艇，並試圖用作獨木舟，沒想到發生意外溺水事故。

就在當天午後3時20分，聖伯納汀諾山一處瀑布發生一對男女意外墜落事故，導致一死一傷。事故發生在位於Forest Falls社區以東的一處瀑布，兩人意外從瀑布中段掉落到底部。男子當場死亡，女子受傷送醫。警方稱，這是自2022年初以來，發生在該瀑布區至少第二起致死事故，5月2日，一名來自Calimesa的33歲男子從瀑布80呎處墜落，當場死亡。

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