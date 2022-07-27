華裔青年陳瑞自由泳賽奪冠 市議員頒獎

左起：陳太太，游泳隊教練George，聖蓋博市議員吳程遠，陳瑞，陳艾蜜，陳廷，陳先生。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 市（San Gabriel）華裔青年陳瑞（Ray Chun），近日在2022年南加州游泳 青年組比賽中（2022 Southern California Swimming June Age Group）獲得15歲以上50米自由泳第一名。聖蓋博市議員吳程遠（John Wu）代表聖市議會所有成員，於25日向陳瑞及其所在的聖蓋博市海鷗游泳隊和教練頒發賀狀。

陳瑞的母親陳女士指出，今年16歲的陳瑞已經游泳快十年，目前是聖蓋博市海鷗（Sea Gulls）游泳隊得意的一員。陳瑞還將於27日參加在聖塔克拉拉（Santa Clara）舉辦的比賽「Futures Championships」，該比賽的級別比南加州游泳比賽更高一級。屆時，陳瑞將與來自西岸的更多游泳高手一決高下。如果他在Future Championships取得好成績，就有機會在全美、甚至奧運會賽場上比賽。

陳女士說，以前訓練陳瑞游泳，只求他學會這項求生技能，沒想到兒子對游泳很感興趣，便開始接受系統的訓練。他目前在海鷗游泳隊參加暑期訓練項目，一天兩次訓練，每次約兩小時。陳女士提到，她的二兒子陳廷和小女兒陳艾蜜也都是海鷗游泳隊的成員。

海鷗游泳隊裡有很多華裔孩子，一旦在游泳隊訓練時，泳池外總有很多華人家長圍觀。陳女士說，游泳隊每年6月會招募新成員，通過自由泳、蝶泳、蛙泳等四項考試選拔，通過選拔的成員每周都有固定的訓練時間。游泳隊還根據孩子們的年齡和游泳技能，分為金銀銅三支隊伍。她的大兒子和二兒子都在金隊，小女兒在銀隊。

聖蓋博市議員吳程遠為陳瑞頒發賀狀。吳程遠說，作為華裔，取得這樣的成績很不容易。在游泳這樣的運動項目上，華人的體能本就不占優勢。他恭喜陳瑞獲得2022南加州游泳青年組50米自由泳比賽第一名的佳績。

吳程遠還為海鷗游泳隊和教練George頒發賀狀，表彰游泳隊獲得的好成績，以及George教練30多年的辛勤執教。