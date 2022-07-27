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疫情趨緩 洛縣口罩令擬延後

編譯組／綜合報導
洛杉磯縣本周可能不會實施強制口罩令。（記者黃安琪／攝影）
洛杉磯縣本周可能不會實施強制口罩令。（記者黃安琪／攝影）

洛杉磯縣的新冠危險指數一度逼近高點，導致公衛局可能再度祭出全面室內口罩令，但是隨著疫情可能趨緩，重啟日期也可望延後。不過，洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）仍然強調，戴口罩仍是避免染病與傳染的最簡單方法。

新冠疫情主要指標包括：洛縣新冠住院病患20日一度高達1329人，但22日降回1200人，雖然25日又增加回1286人，但離高度警戒還有一段距離；新增病例上周每日平均近6900例，即每10萬人425例，但本周已經降了11%，為每日6100例。

費若26日表示，此刻說疫情高峰已經過去還太早，特別是Omicron BA.5亞型的威脅仍在，因此她強調，大家必須記取今年春季與夏季的三次經驗，染病人數都在一度趨緩後快速回升，因此大家只有小心再小心，做好防護措施。費若強調，如果洛縣的感染風險再度被聯邦疾病防治中心（CDC）列入高風險區，並且持續兩周未見和緩，洛縣還是有可能實施口罩令的。

CDC每周四更新風險區分，每10萬人新增超過10例就會被列入高風險區，洛縣7月14日進入榜單，但至22日的數據顯示，洛縣剛好在臨界點上，每10萬人新增10例。費若因此表示，如果新增案例持續減少，或是住院病患接近中位數標準，洛縣就可以暫停重啟全面室內口罩令。

重啟後的全面室內口罩令，任何兩歲以上的人在室內場合都須配戴口罩，包括辦公室、製造廠、零售店、會展場、餐廳與酒吧，健身房與瑜珈教室，教育機構與幼兒托育。不過，洛縣打算重啟口罩令的想法，立刻引發商界與家長反彈。不過費若強調，就算重啟口罩令，也不會要求店員執法，而是希望顧客自主配合。

洛縣縣政委員會內也有不同意見。巴格（Kathryn Barger）雖然不討厭戴口罩，但是反對強制令，因為那會模糊焦點，目前在公共運輸上、醫院內、遊民收容中心內與監獄內配戴已經足夠，一套標準全面適用不是她所樂見的。另一名縣委庫爾（Sheila Kuehl）則強調，不管是賣場或餐廳都一樣，如果不強制，民眾就不會戴口罩。

口罩 洛縣 疫情

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