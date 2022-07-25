辣椒供貨不穩 是拉差辣醬只能現產現賣

紅公鷄是拉差辣醬，已成了越南粉的標配。（記者楊青／攝影）

「我們現在也已經開始擔心明年的原料」，陳德說，加州 持續乾旱，加州農業廳已通知部分農戶休耕，尤其要減少耗水量較大農作物的種植面積。沒水，水不夠，對辣椒供應將立即造成影響。

農戶能不能想辦法解決水供應不足問題？很難。陳德説，辣椒種植戶告訴他，已經收到農業廳的通知，按目前加州的乾旱情況，政府和供水部門明年將減少對農戶種植用水的配給；如果農民要保持種植面積，只能自己想辦法通過購買高價水維持，這種高成本高風險操縱幾乎不可能。加上這兩三年西紅柿價格翻倍，很多椒農改種西紅柿，這意味著明年部分農作物將被迫休耕的同時，辣椒等作物種植面積減少幾乎已成定局。

美國最新的乾旱監測（The U.S. Drought Monitor）報告指出，截至7月，加州全州都仍處於「嚴重乾旱」（severe drought）；加州重要農業區中央谷地（Central Valley）更是「極度乾旱」（extreme drought）狀態。

「我們每個月通常1400-1500萬元的銷售流水，今年5、6月均只有7、80萬元」，陳德說，因為辣椒嚴重失收，在今年4月倒净庫存的最後一桶辣椒醬之後，現在只能是來一批辣椒生產一批辣醬，現產現賣。大批商家的合同無法兌現。

「用完這一批，我們也得斷炊了」，阿蘇薩一家中型越南 粉店老闆娘S表示，他們開店多年，紅公鷄是拉差一直是越南粉的標配，幸好他們提早存了半年的量，勉强維持到現在，但如果再廠家再供不上貨，就真的只能斷炊了。

紅公鷄是拉差辣醬，已成了越南粉店桌上的必備佐料。不同族裔的食客都熟悉它新鮮甜辣帶微酸的特殊味道。（記者楊青／攝影）

是拉差辣醬 越南粉標配

缺貨不止困擾越南粉店，一些使用紅公鷄是拉差辣醬做壽司的日本店和東南亞 風味餐館，也同樣不知所措。不少商家表示，他們試過其他品牌作為替代品，但客人就是不買帳。

陳德表示，沒有產品供應市場，他比任何人都更加心焦。數月來通脹超過8%，油價成倍上漲，他們大量使用的塑膠瓶、紙箱均大幅漲價，光是辣椒原料的收購價格，就已從去年的一噸400-500元漲到600元。但到目前為止，他的辣醬並沒有漲價，因為覺得臨時漲價對不起客人，本來希望數量越大，薄利多銷，減輕負擔，但現在原料失收，大量減產，雪上加霜。他說，這幾個月都在吃老本，只希望7月開始加州種植場的辣椒可以順利進來，工廠可以開工，至少可以保住下半年的產量，停止賠錢。