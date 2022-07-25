缺辣椒生產告急 是拉差辣醬嘗盡酸甜苦辣

陳德說，一是辣椒失收無法生產市場斷供，二不願炒員工魷魚工資照發，他現在比誰都發愁。（記者楊青／攝影）

2022年轉眼過半，十多年來風靡全美的紅公鷄「是拉差辣椒醬」，因美墨天氣異常和罕見大旱，上半年辣椒原料只獲一成，生產告急，暢銷全美數十州的辣醬，在今年4月所有庫存銷售一空之後，面臨斷貨脫銷。

在美國享有盛名，外銷全球23個國家和地區，以及全美超市和越南 餐館的是拉差，在生意最旺時，其辣醬年營業額1億5000萬元左右，單一產品有如此大的市場，完全歸功於獨特的口味。但其經營至今也非完全順遂，在2013年與歐溫岱爾市政府因空污問題纏訟，後來又有多年原料供應商的提告，如今面臨乾旱原料短缺，是拉差可說嘗盡「酸甜苦辣」滋味。

巨大的辣醬處理生產線，因爲沒有原料，清晨八點工人已在做清潔。（記者楊青／攝影）

天氣異常 辣椒生長差

「我們每年都是提前一年早早計畫，部署辣椒種植和收成」，紅公鷄「是拉差辣椒醬」創始人暨歐溫岱滙豐食品公司總裁陳德27日表示，在結束與范杜拉縣的辣農30多年的合作之後，他們吸取了教訓，不能將所有的鷄蛋放在一個籃子，所以近年開始將辣椒種植收購分散到美國和墨西哥，一年分成兩個季節採收，一個春天，一個秋天，春天在墨西哥，秋天在加州 和新墨西哥州 ，三方供應，應該可以保證沒有問題。

但因爲天氣異常，辣椒生長不佳，2021年新墨西哥州的產量少了1萬公噸。今年春天，滙豐計畫上半年在墨西哥產地收成3萬噸，下半年在美國本土再收成3萬噸，這樣可以滿足全年6萬噸的新鮮辣椒需求量。

陳德說，一是辣椒失收無法生產市場斷供，二不願炒員工魷魚工資照發，他現在比誰都發愁。（記者楊青／攝影）

寧願減產 也不收次品

「本來計畫從1月中旬開始，墨西哥的辣椒就可以陸續進來，我們的工廠可以每天開工」，陳德說，但人算不如天算，因為墨西哥去冬今春氣候異常，北部地區罕見低溫下雪和霜降打死了不少椒苗，直到今年4、5月份墨西哥產地的氣溫還未能穩定上升，辣椒不但生長緩慢慢，品質也不理想，早些時候發來的辣椒，不少發黑、發霉，「我們寧願減產，也不能硬收次品」，陳德說，所以眼看6月就要過去，收成還停留在預期的一成左右，天天焦心。

陳德從80年代在自家厨房創出紅公鷄是拉差辣椒醬，就一直堅持用紅色辣椒做原料，「每個辣椒都必須紅色，而且是新鮮的」，陳德說，他的辣醬不用青色辣椒和乾辣椒，也不加任何顔色，完全本色呈現，所以對辣椒原料的要求，無法降低門檻。

滙豐食品公司65萬尺的辣醬生產和儲存倉庫，數月來異常冷清，因爲辣椒原料嚴重失收，生產已幾乎完全停擺。（記者楊青／攝影）

「現在只能等，沒有別的辦法」，陳德說，辣椒採收之後從墨西哥產地運到歐溫岱的加工廠，通常需要兩到三天。現在工廠焦急，椒農也同樣著急。農場近日來信息說，他們也每天都在等，等辣椒變紅。農場本來預計進入6月後每個禮拜能夠有兩個貨櫃送達，但實際送達的數量往往只有一半，相當無奈。

加州和墨西哥近年持續乾旱，累積的乾旱加上今年的特大乾旱，榨乾的加州和墨西哥的蓄水，也榨乾了商家多年的儲存。陳德說，辣椒豐收的年份，他們都盡量存貨，這樣哪怕第二年出現乾旱或收成不好原料不足，也有存貨可以補充市場，但去年和今年的情況都非常糟糕，「到4月，我們已全部出清存貨，5月和6月都只能現產現在售，而且無法再接受新的訂戶。