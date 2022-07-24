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洛杉磯The Broad夏季音樂藝術節回歸 千人同嗨

記者張宏／洛杉磯報導
晚上8點左右演出開始，草坪上已站滿各個族裔的觀眾。（記者張宏／攝影）
晚上8點左右演出開始，草坪上已站滿各個族裔的觀眾。（記者張宏／攝影）

因為疫情停滯兩年的洛杉磯The Broad夏季音樂藝術節回歸，21日晚上千人聚集在The Broad博物館草坪前現場聆聽兩度獲得葛萊美獎的音樂家Thundercat 和 Ginger Root的表演。雖然疫情嚴重，但也不能阻礙人們欣賞音樂。

晚上8點左右演出開始，草坪上已站滿各個族裔的觀眾。（記者張宏／攝影）
晚上8點左右演出開始，草坪上已站滿各個族裔的觀眾。（記者張宏／攝影）
21日晚上千人聚集在The Broad博物館草坪前現場聆聽兩度獲得葛萊美獎的音樂...
21日晚上千人聚集在The Broad博物館草坪前現場聆聽兩度獲得葛萊美獎的音樂家 Thundercat和Ginger Root的表演。（記者張宏／攝影）

The Broad在每年夏季7、8、9三個月的周末都會舉辦夏季音樂節，過去兩年因疫情一度停辦，今年再次回歸，自然吸引來自各地的文藝青年聚集。21日晚上博物館門前大排長龍，來自四面八方的人們來到這裡欣賞夜晚的村上隆藝術展，同時配合村上隆藝術品的風格，邀請主打日本城市流行音樂風格的本地藝術家Thundercat 和Ginger Root表演。

晚上8點左右演出開始，草坪上已站滿各個族裔的觀眾，大家在夏天的夜晚感受音樂和律動。雖然因為疫情現場不少人戴著口罩，但氣氛依然很熱烈。華人觀眾Richard表示，他是博物館夏季音樂節的擁躉，今年再次回歸覺得很開心。所以他提前一個月就買了票，雖然票價比疫情前貴一些，依然覺得物超所值。他待到晚上11時才走，因為一邊聽音樂一邊喝酒覺得很開心。

The Broad在每年夏季七、八、九三個月的周末都會舉辦夏季音樂節。（記者張...
The Broad在每年夏季七、八、九三個月的周末都會舉辦夏季音樂節。（記者張宏／攝影）

未來還會有兩場演出，8月27日演出陣容涵蓋來自三屆葛萊美獲獎藝術家Fantastic Negrito 、來自東瓦族音樂家Kelly Cabellero、Jessa Calderon的說唱和嘻哈音樂、實驗性音樂家Lu Coy、來自Hprizm/Antipop Consortium大祭司的電子音樂，穿越祖傳、跨傳和個人記憶的架構，表演包括描述、歌唱和回憶過去和歷史的錄製聲音。

9月24日將有葛萊美獲獎者 Arooj Aftab、多元文化說唱歌手Felukah、開創性的黎巴嫩獨立樂隊Mashrou' Leila 的Haig Papazian實驗電子表演、音樂脫口秀Miho Hatori和特邀嘉賓，及Arshia Fatima Haq指導的冥想/視聽作品。詳情登錄https://www.thebroad.org/events。

The Broad在每年夏季七八九三個月的周末都會舉辦夏季音樂節。（記者張宏／...
The Broad在每年夏季七八九三個月的周末都會舉辦夏季音樂節。（記者張宏／攝影）
夜晚的村上隆藝術展。（記者張宏／攝影）
夜晚的村上隆藝術展。（記者張宏／攝影）

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