我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄媒：中國製紅箭12反坦克導彈 將對付北約援烏坦克

撿便宜要趁早？泰政府將要求飯店不再給外國遊客折扣價

大學生創意 無人機滅野火功能好

洛杉磯訊
團隊成員測試主機體。（abc7）
團隊成員測試主機體。（abc7）

洛杉磯縣北嶺州立大學（California State University, Northridge，簡稱CSUN）航空設計團隊成功設計出自動撲滅野火的空陸傳輸系統，並於國際賽事中取得第二名。

CSUN的學生於為期一年的課程中，成功研發出能偵測並自行撲滅野火的空陸系統，適用於火災的早期階段，並附設傳感器以第一時間確定火勢蔓延的位置，將其撲滅。

CSUN航空設計（Aeronautics Design）團隊的項目負責人勞拉 （Roy Lara） 表示，火災的起點非常重要也是關鍵點，這款系統在等待增援的時間中，能阻止火勢蔓延並給予消防員足夠的通勤時間。

CSUN設計的三車消防系統配備人工智能系統，由主車搭載一架較小的飛機及運水機，繞開障礙物直至抵達火災地區，並自動卸下主車輛上的運水機，將水資源第一時間送入火場。

勞拉表示，27名大學生能成功打造這樣的系統，很有市場潛力，相信在未來五年內會有公司願意投入資源，建設這個系統，類似的加州地區會因此受惠良多。

這項系統則於國際汽車工程師學會（Society of Automotive Engineers，簡稱SAE） 國際航空設計西部競賽中，並於任務性能類別中獲得第二名。團隊顧問托馬斯（ Mark Thomas ）對此則表示，這項設計適用於真實世界，相信很快就能看到無人機飛來飛去，撲滅大火。

而設計團隊成員則希望加州的消防站都能使用該系統以減少生命危險，勞拉表示，這套系統有很大的增長潛能，如果能讓這些無人機定期巡視的話，當災情發生，該系統很快就能控制火勢。

加州 人工智能 汽車

上一則

慈濟環保防災勇士pk電競賽 9月報名 獎品發現金

下一則

夏季何時最熱 南加時候未到

延伸閱讀

內華達山脈野火猛 林務局擬砍伐部分紅杉林

內華達山脈野火猛 林務局擬砍伐部分紅杉林
法國野火燒不斷…五星飯店怕爆炸 急丟瓦斯桶進泳池

法國野火燒不斷…五星飯店怕爆炸 急丟瓦斯桶進泳池
全美13州爆85場野火 逾1億人收「超高溫警告」

全美13州爆85場野火 逾1億人收「超高溫警告」
長島海灘沙魚襲擊不斷 擴大無人機巡邏

長島海灘沙魚襲擊不斷 擴大無人機巡邏
熱浪襲歐洲 西葡近600死 法國山林遭野火燒掉1萬公頃

熱浪襲歐洲 西葡近600死 法國山林遭野火燒掉1萬公頃

拜登訪中東之際 伊朗設海軍無人機部隊 將供俄軍作戰？

拜登訪中東之際 伊朗設海軍無人機部隊 將供俄軍作戰？

熱門新聞

非裔男接連猥褻女性，亞裔女當街被性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

2022-07-20 20:07
加大與加州州立大學，每個月尋求墮胎的學生就有1000多人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱性太開放？加州兩校每月逾千女大生要墮胎

2022-07-22 15:00
殺豬盤短信。（讀者提供）

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

2022-07-16 15:00
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）

3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走

2022-07-23 02:20
北卡羅萊納州的珠寶商吳秋煌來巴沙迪那（Pasadena）參加國際珠寶展，結果百萬元珠寶卻在抵達洛杉磯途中被盜。（記者張宏／攝影）

欲哭無淚 華商來南加參展 百萬元珠寶被盜

2022-07-16 21:27
有加州華女另闢蹊徑，往返驅車超過10個小時，前往美墨邊境的某個小鎮買車。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

2022-07-15 15:03

超人氣

更多 >
美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜
疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死
林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我
北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台
吳綺莉深夜暴怒嗆媳婦「半夜打來問我為什麼還活著」

吳綺莉深夜暴怒嗆媳婦「半夜打來問我為什麼還活著」