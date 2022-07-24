大學生創意 無人機滅野火功能好

團隊成員測試主機體。（abc7）

洛杉磯縣北嶺州立大學（California State University, Northridge，簡稱CSUN）航空設計團隊成功設計出自動撲滅野火的空陸傳輸系統，並於國際賽事中取得第二名。

CSUN的學生於為期一年的課程中，成功研發出能偵測並自行撲滅野火的空陸系統，適用於火災的早期階段，並附設傳感器以第一時間確定火勢蔓延的位置，將其撲滅。

CSUN航空設計（Aeronautics Design）團隊的項目負責人勞拉 （Roy Lara） 表示，火災的起點非常重要也是關鍵點，這款系統在等待增援的時間中，能阻止火勢蔓延並給予消防員足夠的通勤時間。

CSUN設計的三車消防系統配備人工智能 系統，由主車搭載一架較小的飛機及運水機，繞開障礙物直至抵達火災地區，並自動卸下主車輛上的運水機，將水資源第一時間送入火場。

勞拉表示，27名大學生能成功打造這樣的系統，很有市場潛力，相信在未來五年內會有公司願意投入資源，建設這個系統，類似的加州 地區會因此受惠良多。

這項系統則於國際汽車 工程師學會（Society of Automotive Engineers，簡稱SAE） 國際航空設計西部競賽中，並於任務性能類別中獲得第二名。團隊顧問托馬斯（ Mark Thomas ）對此則表示，這項設計適用於真實世界，相信很快就能看到無人機飛來飛去，撲滅大火。

而設計團隊成員則希望加州的消防站都能使用該系統以減少生命危險，勞拉表示，這套系統有很大的增長潛能，如果能讓這些無人機定期巡視的話，當災情發生，該系統很快就能控制火勢。