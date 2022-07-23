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婚戀觀開放 加大州大生 每月逾千求醫墮胎

記者王若然╱洛杉磯報導
加大和州大兩大公立大學，每個月尋求墮胎的學生就有1000多人。（美聯社）
加大和州大兩大公立大學，每個月尋求墮胎的學生就有1000多人。（美聯社）

加大（UC）與加州州立（Cal State）兩大公立大學系統將於明年1月開始，為女學生提供墮胎藥服務。這一消息看似平常，但其背後原因卻令人深思。這兩大公立大學中，每個月尋求墮胎的學生就有1000多人。有華人女大學生課業尚未完成就先懷孕，最後成為單親媽媽；而更多女大學生無奈選擇墮胎。有民眾認為，女大學生墮胎數字龐大，可能與大學生婚戀觀的改變有關。

根據舊金山加大2018年的研究項目「推進生殖健康的新標準」統計報告，UC大學系統和加州州立大學共34個校區中，每月就有1038人尋求墮胎，其中通過藥物墮胎的有322到519人。這篇報告提出，一旦學校提供藥物流產服務，兩大公立大學系統中，每年可能有多達6228名學生在校園內尋求藥物流產服務。

畢業於洛杉磯加大（UCLA）的楊女士在得知每年有1000多人尋求墮胎後表示，起初感到非常驚訝，但仔細思考後覺得這個數字還「蠻合理的」。

楊女士說，她身邊就有三個朋友是未婚先孕，並且都是在剛剛升入大學的時候。其中一個華裔女生，大一時與男友意外懷孕並未婚生子。後來她與另一個男友又生了一個小孩，也沒有結婚。作為單親媽媽的她，撫養兩個孩子很辛苦，不過還好有家人的幫忙。楊女士說，「我知道她蠻想當護士的。」最近才聽說30歲的她剛讀完了護士專業。

楊女士的另外兩個未婚意外懷孕的女性朋友，一個是越南裔，一個是白人。越裔朋友大三時意外懷孕，也是選擇生下孩子。不過，這名越南裔女生最終與她的華裔男友修成正果，領證結婚。

如今大學生中婚戀觀的改變，讓部分大學生對性的態度更包容。根據戴維斯加大（UC Davis）的調查指出，在一年時間內，66%的大學生有一個性伴侶，29%有兩到四個性伴侶，約3%有五個或更多性伴侶，其中包含一夜情對象、砲友關係、固定伴侶等形形色色的關係。

雖然有近59%學生的性生活非很活躍，但避孕措施卻不重視，在受訪的1641名學生中，只有45%使用保險套、23.3%定期使用避孕藥。

而加州州立大學Monterey Bay分校調查則發現，有約45%的學生不使用避孕套，該數值比全美大學生使用避孕套的平均值低4.4%，而且該校學生在性行為中使用避孕套的比例也低於數年前。

沒有防護措施的性行為，也讓大學生傳染性病的比例增加。洛杉磯加大的研究指出，一年內感染愛滋病的學生數量比此前增加了8%，從27%提升至35%。

墮胎 洛杉磯加大 加州

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