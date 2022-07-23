交通事故就醫紀錄 賠償重要證據

交通事故發生時，讓警察寫一份報告尤為重要，可對保險賠償起到關鍵性作用。（Unsplash.com）

很多華人 在駕駛過程中，發生汽車被追尾的事件，如果在現場沒有感覺身體異樣，通常不會前往醫院做檢查，也不會進一步索求人身賠償。殊不知，這樣的做法往往失去理賠的最佳時機，同時也給身體埋下禍根。

根據凱旋律所客戶經理吳宇宙提供的消息，有一名洛杉磯華人曾在遭遇追尾事故後沒有及時做體檢，車禍 發生四個月後才發現身體有問題，醫生診斷分析，大概率就是之前的追尾事故造成。吳宇宙說：「這名華人受傷的部分是腰、脖子等部位，雖然身體有一定的自我恢復能力，但並沒有完全康復，發現時已是幾個月之後，因此爭取到的賠償款就相對比較少。」

人在遭遇車禍後，腎上腺素大量分泌，驚嚇之餘感覺不到身體的疼痛，很多人過了幾天，甚至很長一段時間後才會發現胸悶、頭暈，脖子、腰、背等部位疼痛。吳宇宙說，「有些人甚至五年、十年後才出現腰痛的毛病，但這個疼痛與車禍是否有聯繫，時間久了很難界定，因為累積的人體傷害導致最後病發，但當時的車禍很有可能就已埋下禍根。」

吳宇宙建議，發生車禍時，即使當時沒有感覺身體不適，都應盡快就醫檢查，「不是說感覺哪裡痛、身體不舒服才去做檢查，不管有事沒事，都要及時去醫院做檢查，做一定的康復治療，以防萬一。」

有著20多年律師執業經驗的鄧彼得表示，交通追尾發生時，報警讓警察寫一份事故報告尤為重要，可以對之後的保險 賠償起到關鍵性作用，「不管當時有沒有受傷，警察的報告可以證明事故發生，如果沒有官方紀錄，將很難保障自身權益，特別是對於幾個月後才發現身體不適的當事人來說。」

鄧彼得解釋此類交通事故的追訴時效為兩年，也就是說當事人從發現身體傷痛之日起，兩年之內提出的賠償申訴都在有效期內。他認為，碰到交通事故應及時就醫，醫生的紀錄對於今後的賠償十分關鍵，「比如一開始做檢查，也許只是輕微扭傷，但幾個月後同樣部位再次出現傷痛，醫生當時的紀錄就可以提供合理懷疑，傷痛就是因為之前車禍造成，這樣就能向保險公司索賠。」

很多在美華人發生車禍後，都會採取息事寧人的方式，吳宇宙建議華人應該為自己的利益爭取，「美國法律特別保護在車禍中受傷害的當事人，只要及時尋求保險公司的理賠，都會得到相應賠償。」

此外，不少華人因擔心語言交流的障礙、法規條文的繁瑣，不願花費時間精力向保險公司索賠，事實上，遇到類似事故可以求助專門處理交通糾紛的法律專家。吳宇宙指出，華人不用擔心需要支付昂貴的律師費，這部分的費用都會從保險公司的賠償費中支付，「最重要的是盡快就醫，千萬不能逞強，以為自己沒事，忍一忍就好了，卻為自己的身體埋下無窮後患。」