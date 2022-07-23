我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格租過的灣區房子 18年後月租翻倍…逾萬元

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

聖伯納汀諾縣 限制短租傷房價

記者李雪／洛杉磯報導
圖為約書亞樹地標，標誌後就是約書亞樹。（記者啟鉻/攝影）
圖為約書亞樹地標，標誌後就是約書亞樹。（記者啟鉻/攝影）

聖伯納汀諾縣近日暫停發放新的度假屋短租許可，原因是擔心旅遊業的繁榮，導致一些地區的房價過高，從而給當地人帶來住房危機，尤其是約書亞樹（Joshua Tree）等沙漠時尚度假地區。不過此舉也可能會導致未來一段時間裡，這些度假區房價的放緩。

疫情期間許多人開始搬出市區，在風景更好的度假區遠程工作，因而短期租賃需求激增，因為短租房屋比住酒店能更好地隔離和防疫。這使得加州不少地方政府也開始審視相關的規定。加州已有馬林縣在今年早些時候暫停了短租屋許可，時長兩年，聖地牙哥縣則設置了上限，預計該地區的度假租金將減少近一半。

在約書亞樹和威尼斯灘等旅遊區，一些以前一次出租一年的房屋和公寓可能已經轉為短期出租。這種轉變可能會限制長期租屋地數量，並使當地人難以留在他們工作和孩子上學的社區。

不過，這樣的規定確實可能會影響買賣房屋的價格，例如聖伯納汀諾縣的另一個旅遊區大熊湖發展更久，如今早已充斥著許多短租度假屋，而當地人居住的區域已經更加東遷到了大熊市。華裔屋主譚女士就表示，去年在買下度假屋時，大熊湖市議會就曾討論過是否要限制發放新的短租許可，她也曾擔憂過，不過好在很快買到並已獲得了許可。但毗鄰的大熊市是歸聖伯納汀諾縣管理，如今若縣府不能再發新許可，恐怕會勸退許多未來的房屋買家。因為短租是度假屋重要的收入之一，如果在這裡買一棟房子不能短租，買家恐怕就不願再多出價了，而且也會影響到貸款數額。

房地產公司Zillow的數據分析後顯示，在加州，疫情期間典型房屋的價格平均增長最快的郵政編碼，皆位於南部州的高地沙漠（High Desert）地區，而且以壓倒性優勢勝出。例如第二熱門的就是約書亞樹地區，疫情期間房屋價值增長69%。緊隨其後的是廿九棕櫚村（Twentynine Palms），增幅為63%。

尤卡谷（Yucca Valley）Cherie Miller & Associates的房地產經紀人Lynee LaVoie表示，她的大多數客戶都是正在尋找度假房產的買家，其中許多來自洛杉磯、橙縣和灣區，看重了這裡較低的房價和廣闊的沙漠環境的優勢。其中很大一部分是千禧一代，他們正在尋找具有「特色」的世紀中期風格住宅。他們將其整修後，時不時地住在裡面或把它們租出去，用這筆錢支付貸款和作為被動收入。她表示，因為約書亞樹附近的地區還沒有足夠的服務，包括住宿和餐館來支持這麼多遊客。因此除了露營和少數酒店外，短租屋是遊客的主要選擇。

不過地方政府認為短期租金的激增，會導致尋找永久住房的人租金上漲，這種想法也引來經濟學家質疑。南加州大學教授以及該校地Lusk房地產中心主任Richard Green認為「這是一個供需關係」。而且目前還不清楚有多少短租屋，以前是租給當地居民的。而當地居民很有可能也受益於出租自己家中的一個房間，或出遠門時出租整個房屋來賺取額外的現金。

加州大學 租金 疫情

上一則

兆彩頭奬6億6000萬 花落誰家今晚揭曉

下一則

台灣高爾夫球選手訪南加 多地參賽獲佳績

延伸閱讀

高溫乾燥起山火 河濱縣46英畝植被燒毀

高溫乾燥起山火 河濱縣46英畝植被燒毀
世說新聞╱性太開放？加州兩校每月逾千女大生要墮胎

世說新聞╱性太開放？加州兩校每月逾千女大生要墮胎
全美首例 加州男同時染新冠病毒與猴痘

全美首例 加州男同時染新冠病毒與猴痘
烏東分離主義地區封鎖Google 指控宣揚仇俄暴力

烏東分離主義地區封鎖Google 指控宣揚仇俄暴力
加州公路黃色警示 提醒有肇事逃逸者

加州公路黃色警示 提醒有肇事逃逸者
集合公寓逾1億元成交 創南加內陸新高

集合公寓逾1億元成交 創南加內陸新高

熱門新聞

有加州華女另闢蹊徑，往返驅車超過10個小時，前往美墨邊境的某個小鎮買車。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

2022-07-15 15:03
非裔男接連猥褻女性，亞裔女當街被性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

2022-07-20 20:07
酷聖石（Cold Stone Creamery）新推出奧利奧黃金碎餅乾奶油冰淇淋。（Cold Stone Creamery官網）

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

2022-07-15 16:46
殺豬盤短信。（讀者提供）

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

2022-07-16 15:00
北卡羅萊納州的珠寶商吳秋煌來巴沙迪那（Pasadena）參加國際珠寶展，結果百萬元珠寶卻在抵達洛杉磯途中被盜。（記者張宏／攝影）

欲哭無淚 華商來南加參展 百萬元珠寶被盜

2022-07-16 21:27
加大與加州州立大學，每個月尋求墮胎的學生就有1000多人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱性太開放？加州兩校每月逾千女大生要墮胎

2022-07-22 15:00

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹
中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強