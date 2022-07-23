聖伯納汀諾縣 限制短租傷房價

圖為約書亞樹地標，標誌後就是約書亞樹。（記者啟鉻/攝影）

聖伯納汀諾縣近日暫停發放新的度假屋短租許可，原因是擔心旅遊業的繁榮，導致一些地區的房價過高，從而給當地人帶來住房危機，尤其是約書亞樹（Joshua Tree）等沙漠時尚度假地區。不過此舉也可能會導致未來一段時間裡，這些度假區房價的放緩。

在疫情 期間許多人開始搬出市區，在風景更好的度假區遠程工作，因而短期租賃需求激增，因為短租房屋比住酒店能更好地隔離和防疫。這使得加州不少地方政府也開始審視相關的規定。加州已有馬林縣在今年早些時候暫停了短租屋許可，時長兩年，聖地牙哥縣則設置了上限，預計該地區的度假租金 將減少近一半。

在約書亞樹和威尼斯灘等旅遊區，一些以前一次出租一年的房屋和公寓可能已經轉為短期出租。這種轉變可能會限制長期租屋地數量，並使當地人難以留在他們工作和孩子上學的社區。

不過，這樣的規定確實可能會影響買賣房屋的價格，例如聖伯納汀諾縣的另一個旅遊區大熊湖發展更久，如今早已充斥著許多短租度假屋，而當地人居住的區域已經更加東遷到了大熊市。華裔屋主譚女士就表示，去年在買下度假屋時，大熊湖市議會就曾討論過是否要限制發放新的短租許可，她也曾擔憂過，不過好在很快買到並已獲得了許可。但毗鄰的大熊市是歸聖伯納汀諾縣管理，如今若縣府不能再發新許可，恐怕會勸退許多未來的房屋買家。因為短租是度假屋重要的收入之一，如果在這裡買一棟房子不能短租，買家恐怕就不願再多出價了，而且也會影響到貸款數額。

房地產公司Zillow的數據分析後顯示，在加州，疫情期間典型房屋的價格平均增長最快的郵政編碼，皆位於南部州的高地沙漠（High Desert）地區，而且以壓倒性優勢勝出。例如第二熱門的就是約書亞樹地區，疫情期間房屋價值增長69%。緊隨其後的是廿九棕櫚村（Twentynine Palms），增幅為63%。

尤卡谷（Yucca Valley）Cherie Miller & Associates的房地產經紀人Lynee LaVoie表示，她的大多數客戶都是正在尋找度假房產的買家，其中許多來自洛杉磯、橙縣和灣區，看重了這裡較低的房價和廣闊的沙漠環境的優勢。其中很大一部分是千禧一代，他們正在尋找具有「特色」的世紀中期風格住宅。他們將其整修後，時不時地住在裡面或把它們租出去，用這筆錢支付貸款和作為被動收入。她表示，因為約書亞樹附近的地區還沒有足夠的服務，包括住宿和餐館來支持這麼多遊客。因此除了露營和少數酒店外，短租屋是遊客的主要選擇。

不過地方政府認為短期租金的激增，會導致尋找永久住房的人租金上漲，這種想法也引來經濟學家質疑。南加州大學 教授以及該校地Lusk房地產中心主任Richard Green認為「這是一個供需關係」。而且目前還不清楚有多少短租屋，以前是租給當地居民的。而當地居民很有可能也受益於出租自己家中的一個房間，或出遠門時出租整個房屋來賺取額外的現金。