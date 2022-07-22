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今年第4隻 山獅101號高速路遭撞死

編譯組／綜合報導
南加州今年至今，已有四隻山獅被車撞死。（ABC 7）
南加州今年至今，已有四隻山獅被車撞死。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，南加聖塔蒙尼卡山國家遊樂區（Santa Monica Mountains National Recreation Area）20日證實，編號P-98的山獅（mountain lion），在伍蘭岡（Woodland Hills）101號高速公路上被車輛撞死。這是今年第四隻遭汽車撞死的山獅。

該遊樂區稱，P-89雄性山獅約兩歲，牠18日凌晨2時左右，在101號高速公路DeSoto和Winnetka出口處間的路肩上行走時遭車撞上。

遊樂區工作人員喬洛（Ana Beatriz Cholo）說，「三周前，P-54在卡拉巴薩斯（Calabasas）的Las Virgines附近被汽車撞死。另兩隻山獅則分別在405號高速公路與太平洋海岸公路附近被撞死。」

為保護野生動物，相關單位4月開始建設據稱世上最大的野生動物過境通道，這項耗資9000萬元的通道橫跨101號高速公路，替大型貓科動物、土狼、鹿和其他野生動物提供安全道路。

根據戴維斯加大一項研究稱，2009年至2020年間，加州道路發生超過4萬4000多起涉及大型野生動物的交通事故。相關單位希望加州通過「安全道路和野生動物保護法」，幫助在道路上設置更多野生動物過境通道。

加州 汽車 南加

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