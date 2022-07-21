藝術金牌展 寶爾博物館首亮相 16華人藝術家共襄盛舉

作品：Situ, Mian_Goose Caretaker。 （加州藝術俱樂部提供）

加州 藝術俱樂部（California Art Club，簡稱CAC）於7月17日至8月21日在聖塔安那市的寶爾博物館（Bowers Museum）舉辦第111屆年度金牌展（Annual Gold Medal Exhibition）。這是兩個機構第一次合作此類的全國知名大型展覽，也是美國最受期待的當代傳統藝術展之一。

本屆金牌展將出180多位藝術家（其中有16位華人藝術家）的250件繪畫和雕塑 作品。這些繪畫和雕塑採用了1909年成立加州藝術俱樂部的先驅藝術家所採用的悠久藝術技巧，其中包括許多在1918至1935年期間活躍於拉古納藝術殖民地（Laguna Art Colony）的藝術家。他們的集體作品影響加州印象主義（California Impressionism）——被定義為純粹加州人的藝術運動。

為鼓勵參展藝術家創作他們最重要的作品，第111屆年度金牌展沒有主題，提供創作自由，以選擇與他們個人產生共鳴的主題，包括可能在金州（Golden State）以外找到的圖像。因此，展覽揭示全球社會面臨的問題，從環境保護到社會利益和文化角度。

由藝術學者和藝術家組成的評審小組評審的特色藝術品，不僅包括加州藝術俱樂部藝術家一個多世紀以來描繪的原始風景和寧靜的海景，還包括令人回味的人物和崇高的靜物，以及意想不到的古典作品。因此，展出的無數代表性作品將讓觀眾重新喚醒與心愛的人和地方的記憶，並發現遠近社區日常生活的有趣層面。

展覽期間將提供一整套教育 課程，包括題為「加州繪畫：一個藝術卓越的世紀（Painting California: A Century of Artistic Excellence）」的開幕式周末講座，這將允許藝術愛好者會見著名的藝術史學家斯特恩（Jean Stern）；展會期間每周六的「與藝術家見面（Meet the Artists）」聚光燈講座；一個畫家和雕塑家的形象演示；以及最後一天的「畫畫/雕刻（Paint/Sculpt-Out）」講座。

展會的所有作品均可購買，部分收益將用於加州藝術俱樂部的教育規畫。有關展覽的更多信息如門票購買，可訪問bowers.org/gold，或者californiaartclub.org/goldmedal，或者致電(626) 583-9009。

活動地點：Bowers Museum, 2002 North Main Street, Santa Ana, CA 92706，營業時間：周二至周日早上10時至下午4時。