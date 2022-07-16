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亞市竊案頻傳 西野商場成重災區

記者張宏╱亞凱迪亞報導
西野商場成為盜竊重災區，不僅商場內商品被盜，連停在停車場的汽車都接連發生汽車盜竊。（記者張宏╱攝影）
西野商場成為盜竊重災區，不僅商場內商品被盜，連停在停車場的汽車都接連發生汽車盜竊。（記者張宏╱攝影）

亞凱迪亞（Arcadia）近日發生多起盜竊案件，尤其西野商場成為重災區，不僅商場內商品被盜，連停在停車場的汽車都接連發生汽車盜竊。

在6月21日下午3點34分，位於西野商場的停車場發生車輛盜竊。一名受害者發現他的1969年大眾甲殼蟲車被盜。盜竊發生在中午12時到下午3時之間。而在6月22日下午1點34分，同樣是在西野商場，商場內的Nordstrom發生盜竊案件，調查顯示兩名嫌疑人偷走了六名設計師的手袋。從之前的事件中確定嫌疑人為一組女性和男性組成的盜竊團伙。當天的下午4點44分，西野商場再次發生車輛盜竊，一名嫌犯砸碎了受害者的車窗，帶著眾多名牌手袋逃走。

亞市社區民宅和商戶最近也接連發生盜竊，不過顯然安裝報警系統能讓盜賊很快就被嚇走。23日上午11時57分，位於南第八街1400街區的一處住宅有人企圖盜竊。監控錄像顯示，一名嫌疑人闖入室內，引發報警警報響起，隨後逃跑。嫌疑人被描述為非裔男性，年齡在20到30歲之間，大約5呎10吋，體重150磅，穿著白色T恤、藍色牛仔褲和黑白夾克。

6月25日的凌晨2點31分，位於西Camino Real道700號街區的一處住宅發生車輛盜竊。受害者說他醒來時發現他的汽車警報器因為一個不知名的嫌疑人打破他的車窗時激活。嫌疑人被描述為一名西裔男性，身高約5呎9吋，身穿黑白方格法蘭絨和一頂白色漁夫帽。不過嫌疑人空手而逃。

6月19日凌晨5點18分，位於東Foothill大道153號的一家雪茄店發生商業盜竊。有人砸壞了一個前窗，進入店內偷了現金和煙草製品。嫌疑人可能駕駛一輛黑色轎車逃離。 6月21日上午8 時17分，Fairview大道900號街區的一處住宅發生車輛盜竊，在前天晚上的某個時候，未知嫌疑人從屋主豐田Tacoma偷走後擋板。

6月23日上午 9點46分，位於東Live Oak道145號的商住兩用住宅發生郵件盜竊事件。住戶發現郵箱被撬開，有人竊取了郵件。

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