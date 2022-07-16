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殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

記者張宏╱洛杉磯報導
殺豬盤短信。（讀者提供）
殺豬盤短信。（讀者提供）

最近不少南加華人頻頻收到一些類似「你最近好嗎，好久不見一起吃飯吧」、「你是x太太介紹的xxx小姐嗎」的陌生中英文訊息。很多訊息看起來都煞有其事，讓人不確定是不是認識的人，但這些短信多是殺豬盤短信。一些好事華人不僅反套路殺豬盤，還有人總結大概190多個殺豬盤短信套路發布在網路上。

華人秦先生說，他這兩周收到三、四條陌生短信，這類短信語氣都很親熱，比如有一個昨天還關心他天氣熱了注意防暑降溫。這都是什麼七十年代用語。要麼就是「我換手機了，號碼沒了，你是哪位」，要麼就是「我忘回信息了，你是哪位」，最煩人的是一條短信還被陰戳戳內涵傻，這條短信說「雨純， 聽小七說你最近來美國發展了，我也在美國，到時候多聯繫！我是你的同學：天齊」，而雨純的諧音是愚蠢，令人火大。

華人孫小姐說，她也收到那條叫她「雨純」的短信，她回了條「你是那位叫達春綠（諧音大蠢驢）的人吧？你欠我的錢什麼時候還？」然後就把那個號碼屏蔽。

這些短信偽裝是好友同學，還約聚餐爬山之類。華人馬先生說，他故意問對方是誰？回覆是某某，然後他說不認識，對方又最近剛換手機，問共同的朋友誰誰那要的電話號碼，然後他說你發錯號碼了，不認識你和那個誰，對方就說那是搞錯了，對不起打擾了。他好奇這能騙到啥？真無聊啊，後來再收到此類信息一概無視拉黑。

這些殺豬盤短信的號碼和內容都五花八門。
這些殺豬盤短信的號碼和內容都五花八門。

還有的是關心家裡人，類似「Hi，最近生活狀態怎麼樣，叔叔阿姨身體還安好吧！」或者「您好，您是XX阿姨介紹的XX小姐嗎？」，華人陳先生說，那些亂編名字的短信很容易識破，但那種突然的問候，各種詭異的話術，會讓人覺得摸不著頭腦，有時他會回幾句，但再問對方是誰，聊天就進行不下去了。真不懂發這種短信的目的何在，如何殺豬騙錢？

話術詭異的短信。（讀者提供）
話術詭異的短信。（讀者提供）

收到此類短信，有些人選擇無視，也有人會跟殺豬盤反套路。一個華人網友回覆騙子，向他借幾萬元周轉。幾小時後對方回覆「你有困難去找大使館」，令人捧腹。還有對方說上周吃過飯，還記得不？有網友回覆「當然記得啦，上周吃飯的時候我借給你一萬五，什麼時候還我啊」，或者回覆 「你好，FBI現在已經鎖定你的位置，請你就地蹲下抱頭，丟下所有的武器。如果不照做的話FBI會將你就地擊斃。」也有人和殺豬盤聊了兩個多月，從早上聊到晚上，表示要藉此體會被人惦記噓寒問暖的尊貴服務。這都是商業化的專業陪伴，不花錢就能買到，何樂而不為？也能增加他們的時間成本，但最後還是佩服他們的耐力。

如今調戲殺豬盤也成為話題，網上有華人專門開帳戶貼出和各種殺豬盤反套路的聊天紀錄，如今已貼出190多個殺豬盤。這些騙子聊天話術五花八門，博主也見招拆招，聊到最後讓殺豬盤知難而退。

殺豬盤短信語氣都假裝很熟悉的樣子。（讀者提供）
殺豬盤短信語氣都假裝很熟悉的樣子。（讀者提供）
殺豬盤短信在Line也很氾濫。（讀者提供）
殺豬盤短信在Line也很氾濫。（讀者提供）

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