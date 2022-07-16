僑委會111年雙十慶典 邀僑胞組團返台同歡

僑委會歡迎僑胞踴躍報名或組團參加111年十月慶典活動。(僑委會)

中華民國 僑務委員會歡迎僑胞回國參加中華民國111年十月慶典活動，自111年7月15日起受理僑胞組團報名作業，迎接璀璨雙十，以實際行動返台參訪，活絡觀光產業，振興台灣經濟。

為辦理僑胞回國參加十月慶典接待事宜，僑務委員會特訂定本年旨揭活動接待計畫及須知，重要內容說明如下：

(一)僑務委員會歡迎防疫 期間符合入境管制規定之僑胞，報名參加本年在國內舉辦之慶典活動。

(二)為配合國內整體防疫措施，返台參與慶典活動之僑胞應於本年10月1日（含）前入境，以完成中央流行疫情 指揮中心規定所有入境台灣旅客均須落實並完成三天居家檢疫及四天自主防疫之措施後，再參與慶典活動。（相關規定將依疫情指揮中心公告隨時調整）

(三)為便利返國參加十月慶典僑胞申辦i僑卡及辦理報到作業所需，請僑團於填寫慶賀團團員清冊時，各項欄位資料應詳實完整填寫，電子郵件需一人一個，不可重複。並請於本年8月20日前送交洛杉磯華僑文教服務中心辦理團員資格初審。

(四) 報名事項：

1、僑胞可就「個別僑胞」或「組團」擇一報名登記，個別僑胞自本年7月15日起至9月27日止可採網路、傳真或通訊方式辦理。

2、組團回國參加十月慶典之僑胞，無須重複填寫個別僑胞登記表，參團僑胞限登記於一個慶賀團，隨行之僑眷請於團員清冊備註欄註明。

3、僑胞組團回國參加十月慶典，每團以10人至40人為原則。

4、慶賀團返國接送機請自理，僑委會不予提供。

(五)報到事項：完成報名登記僑胞須符合入境管制規定並於報到期間檢齊相關證件正本，於本年10月5日至9日每日上午9時至下午6時至本會中華民國111年十月慶典回國僑胞接待服務處 （台北市徐州路5號中央聯合辦公大樓南棟1樓），進入辦公大樓敬請配合量測體溫及戴口罩等防疫措施。

參加旅遊注意事項：

１、十月慶典僑胞旅遊活動係採補助僑胞國內旅遊經費方式辦理，為擴大「疫後振興」，補助每人新台幣3,000元，若全額旅費未超過新台幣3,000元，則依全額旅費覈實補助；旅遊活動期間：自本年9月20日起至10月31日止。

2、有關旅行社名單及相關旅遊行程資訊，將於確定後公告於僑委會網站「十月慶典活動專頁」（www.ocac.gov.tw），有意參加僑委會公告旅行社所提供之旅遊行程者，屆時請填具該旅行社之名稱、電話及行程，俾利申請補助。

歡迎僑胞踴躍報名或組團參加111年十月慶典活動，詳情請參閱僑委會網 ( www.ocac.gov.tw )，若有任何疑問，請來電洽詢洛僑中心626-443-9999。