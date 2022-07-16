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亞市議會選舉 第3、第5選區華人競爭激烈 史上罕見

記者張宏／亞凱迪亞報導
亞市選舉面臨史上最強華人競爭，華人醫師，亞市前任市議員的張勝雄加入第三選區戰局。（官方圖片拼圖）
亞市選舉面臨史上最強華人競爭，華人醫師，亞市前任市議員的張勝雄加入第三選區戰局。（官方圖片拼圖）

亞凱迪亞（Arcadia）市議會11月8日選舉臨近，各選區候選人開始遞交申請表。目前第三選區和第五選區華人競爭最為激烈，除了華裔新人造勢暖身外，前任市議員、華人醫師張勝雄也加入第三選區戰局，或許是亞市選舉史上最強的華人競爭。

第三選區華裔候選人王愛琳（Eileen Wang）起步較早，而且席位開放。因為該區現任市議員戴守真三屆任期已滿，短期不能再選。原本住在第二選區的華人醫師，也是亞市前任市議員的張勝雄(Sheng Chang)則有意參選第三選區席次。他認為現在一些市議員做事風格不符合城市利益，領導力有問題，市府也面臨治安和遊民的問題。過去幾年張勝雄常去市議會發言，現在有機會，自己應該出來為社區做點事。他以前都是選第二區，但在第三區也有住房。這次張勝雄的好友Bob Harbichtye要競選第二區市議員，他以前很支持華人，價值觀一致，重視房產價值，反對遊民庇護所。張勝雄認為可以信任Bob，所以改換跑道去第三區參選。

對於競爭結果，張勝雄表示讓選民去決定，但相信自己是一個更好的候選人。他有經驗也有政績，圖書館就是在他第一任時促成，也參與警局大樓的建成，且英文造詣更好。有人質疑他的年齡，張勝雄表示，年紀大不否認，但身體很好，每天上班每天也走8000步。況且美國現在長者政治家很多，拜登79歲，波洛西82歲。

和第三區相比，第五選區華裔候選人競爭更激烈。越華裔候選人、心臟病專科醫師高卿（Michael Cao）14日舉辦第三次募款餐會，下周將會遞交申請表。另外一名候選人華人律師李軍（Jason J Lee）也確認參選。最近又出現一名華人新人、曾在亞市市府人力資源部任職Thomas Tseng也有意要參選。

此外，目前第五選區的代理市議員Michael Danielson，也可能在11月任期結束後尋求連任，不過他也面臨著訴訟，因為被市議會投票選為代理市議員之前沒有遞交申請表格。

第二選區也要在11月選舉市議員，該選區華人比例不如第三和第五選區高，前任亞市市議員，對華人也比較友好的Bob Harbichtye表示會參選。

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