紐森出遊疑濫用公帑 受訪喊冤

加州州長紐森一家國慶假期出訪蒙大拿引發爭議。（美聯社）

加州 州長紐森 近日再度成為話題焦點，因為他一家人在國慶假期間前往蒙大拿州探親，疑似濫用公帑。紐森本周接受洛杉磯時報專訪時喊冤，他說家人的旅費都是自己出的，沒有用到公款，加州公路巡警（CHP）組成的維安團隊，經費也是合法請領，因此他覺得非常難過，而且覺得家人的隱私 遭到侵犯。

加州2016年開始禁止利用公費前往蒙大拿與其他21州，因為那些州歧視性向多元者。但是紐森強調，他與妻子、小孩前往蒙大拿的旅費不是公帑，加州也豁免基於保護公眾安全的相關開支，因此隨扈費用的支出合法。紐森強調，蒙大拿的親友家是他們家人在疫情前就經常去的地方，今年也不例外，這趟旅行沒花公帑再清楚不過。

紐森強調，他對相關的負面報導非常失望，因為已經破壞了他們家族的隱私。紐森強調，他知道加州人都有資格過問州長現在身在何處，但是他也有隱私，他的生活當中還有妻子與小孩，很多領域不是任何人都可以探聽的，這類出自政治動機的批評與窺探，已經引發家人反感，讓他們以後會更加當心隱私問題。

洛時報導，州長辦公室會公開州長公開出訪的行程，但是對於私人行程就不太願意公開，2019年7月疫情前最後一次前往蒙大拿州的行程就沒有公開。不過紐森的辯護再度引發兩方對戰，支持者認為紐森說的有理，因為私人支付私人旅費並不違法；共和黨人則是批評紐森又顯露出偽君子的一面，一邊說自己是人權鬥士，一邊卻違反法規，隱匿前往蒙大拿的行程。