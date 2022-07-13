羅訴韋德案遭推翻 波及慢性病患

胺基甲基葉酸是治療關節炎藥，因可能導致流產。 (pharmafactz.com)

聯邦最高法院上月24日裁定，推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決，波及許多有免疫疾病患者。

洛杉磯時報報導，在最高法院取消墮胎 權六天後，狼瘡患者史瓦茲（Becky Schwarz）從風濕病專科醫師獲悉「暫停所有處方和隨後的胺基甲基葉酸（Methotrexate）補充劑。這一決定是回應羅訴韋德案。」

史瓦茲驚呆了。氨基甲基葉酸是一種廉價、常見的藥物，許多罹患風濕性疾病者都需使用它，也用其治療牛皮癬、癌症等。

事實上，氨基甲基葉酸最初是在60多年前，作為化療藥物所開發的。低劑量服用，可治療包括特發性關節 炎到克羅恩病（Crohn's disease），是種最安全、最便宜和最有效治療方式。

該藥物於1959年，首次批准用於治療風濕病，也就是羅訴韋德案判決近15年前。自該案被聯邦最高法院裁定推翻後，許多患者，即使與懷孕無關，都被迫推遲或無法得到這種「黃金標準」藥物治療。

在德州 ，若將氨基甲基葉酸分配給懷孕49天後婦女，導致其流產者將被判重罪，這使得藥劑師對幾乎所有有子宮的人開這樣的處方藥猶豫不決。

田納西州一項全面禁止墮胎的新禁令，任何可能在受精後擾亂懷孕的藥物給予者，都可能定為刑事犯罪。

芝加哥大學醫學和風濕病學內兒科助理教授伊登斯（Cuoghi Edens）說，「我收到報告，兒童因幼年關節炎被拒絕使用氨基甲基葉酸，直到他們證明沒懷孕。」

在一項案例中，一名藥劑師最初拒絕向德州一名八歲女孩開氨基甲基葉酸，藥劑師寫道「可能生育的女性，需根據德州墮胎法上進行診斷。」

該藥物是種葉酸抗凝劑，大劑量可能導致流產。然該藥物是子宮外孕（ectopic pregnancy）首選治療方式，這是一種迅速致命的病發症，每年在美國約影響10萬名病患。這些患者占服用氨基甲基葉酸500萬人的2%。

「大多數類風濕病患對女性影響，遠高於男性」伊登斯說，「女性與男性類風濕關節炎比是三比一，狼瘡比是十比一。」

也因此，許多患者在得知藥劑師拒絕或猶豫開立此藥物後，感到相當恐懼。專家稱，即使在停藥後表現良好的患者中，也有大約半數會在六至12個月內發作。

全球健康生活的社區外展經理Zoe Rothblatt說，「許多患者說，他們已服用這些藥物多年，不想換藥。」然而，若無氨基甲基葉酸，許多有特發性關節炎青少年患者，恐無法靈活打字，甚至拿筆，其他人則可能面臨器官和關節不可逆的損害。

如今，這些患者不得不尋找新的替代藥物，然新的藥物，不僅需適合自身體質，還要獲得保險給付，對他們而言並不容易。

「並非所有藥物都可完全替代」伊登斯說，「一些藥物可能效果不如氨基甲基葉酸，也可能出現患者無法忍受的副作用，或與他們正服用其他藥物相互排斥。」