2035年禁售汽油 洛市擬禁建新汽油站

汽油加油站可能會逐漸凋零，電動車充站將取而代之。（記者張庭瑜/攝影）

北加灣區鄰近城市拍達路瑪(Petaluma)去年禁新加油站 進駐後，周遭各大城市紛紛效仿，而這波潮流有可能傳到南加州 的洛杉磯及其周邊地區，預估各大城市或將禁止新站入駐，並於2035達到全面禁售汽油車的目標；預期加州將增加對電動車 需求。

帶頭城市拍達路瑪，市議會於去年發起動議，認為新加油站將會對該市未來開發造成負面影響，並因此全面叫停新加油站入住審批。在拍達路瑪帶領下，附近城市也紛紛效仿。不過此舉引起燃料業的抗議，聲稱這將對民眾出行造成影響。

洛市市議員科雷茨 (Paul Koretz) 的環境事務總監施拉德 (Andy Shrader) 表示，他將提議洛市全面禁止新建加油站，並於2022年夏天針對此事舉行聽證會。科雷茨表示，下達禁令有助於減少洛市的汽油車，並達成 2035年禁售汽油車的目標。

科雷茨補充說明，考慮到州長紐森（Gavin Newsom）所頒布的2035年禁售目標，加油站已經是個夕陽行業，且一個油站所帶來的有毒化學物質，往往需要數年時間和數百萬美元才能清理乾淨，現在禁止新加油站入駐，可以減少未來在這方面的開銷。環境保護署的數據顯示，全美目前有45萬個地點含有害物質或污染物，其中約一半因廢棄加油站所洩漏的石油導致。

對此，部分民眾抱持正面態度，胡凱倫（Karen Huh）表示，他位於洛市的家附近，已經有四個加油站，不需要更多的加油站進駐；且有鑑於目前的汽油價格，他的下一輛汽車，會選擇購買電動或油電混合車。另一位受訪民眾沃克（Troy Walker）表示，他也想改用電動車，但居高不下的車價，讓他打退堂鼓。針對禁止新建加油站，他表示讚同「現在的臭氧污染程度，讓他很擔心未來子孫的健康」。

洛市自2016年開始，除了2017年的三個外，每年只批准一至兩個加油站進駐。科雷茨所的動議已於2021年5月提出，目前得到議員梁家訓（Kevin de León）支持，預計將於今年8月舉行全面聽證會，洛杉磯市的西區（Westside）、銀湖（Silver Lake）、洛斯費利斯（Los Feliz）、回聲公園（Echo Park） 和 北西木（North Westwood）等社區委員會都已表態支持。

根據加州能源委員會（California Energy Commission）數據顯示，洛縣於2020 年共有約2000座加油站，共售出約27.5 億加侖汽油，相比加州其他縣多出三倍，而在疫情之前則為36億加侖。