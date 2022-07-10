安倍曾就讀南加大 校長痛悼校友遇害

安倍曾於2015年訪問南加大（USC網站）

日本 前首相安倍 晉三（Shinzo Abe）日前遇刺身亡事件震驚國際與南加州各界。安倍過去曾就讀南加大 ，2015年是其最後一次訪問該校。

巴沙迪那星報報導，小東京商業協會會長池上（David Ikegami）對此事件表示震驚。

「除罕見用途外，日本不允許使用槍枝」他說，疫情前曾多次赴日，包括２017年，「他們沒有像我一樣的槍枝暴力事件。」

南加大表示，安倍在1978年到1979年曾在該校索爾普萊斯公共政策學院（Sol Price School of Public Policy）度過三個學期，學習英語、政治學、國際關係和歷史。

南加大校長福爾特（Carol Folt）在聲明中說，「特洛伊家族對前首相三倍遭槍擊感到悲痛與震驚，他是名自豪的特洛伊人。」

該大學並分享安倍最後一次前往南加大的照片，包括與教職員工會面、穿上印有SC標誌性字樣夾克的照片等。

洛市長賈西提（Eric Garcetti）在推特發文稱，「總理於2015年訪問洛杉磯，我們堅持他在整個環太平洋地區建立夥伴關係與合作願景。」

橙縣日裔美人協會會長藤田（Kimiko Jujita）則對日本這樣的國家竟出現槍枝暴力感到震驚，因日本擁有世界上最嚴格的槍枝法。

她在安倍來洛杉磯時，曾出席相關活動，她認為安倍關心著在海外生活的日本人。

律師和社區組織者片野（Akio Katano）說，全球地緣政治現狀帶來壓力，槍擊案可能「助長日本的極端民族主義者。」

他說，安倍任職期間，比日本史上任何一位首相長，且與西方保持密切關係，但在片野眼中，安倍絕非一位「無害人物」。

支持者表示，他的貢獻是加強美日關係，增強日本防禦能力，但他的民族主義，卻激怒中國和韓國。一些人還指責安倍淡化諸如「南京大屠殺」和韓國慰安婦等戰時暴亂。

聯合衛理公會西區負責人中川（Mark Nakagawa）表示，安倍似乎擅長與西方建立關係，不僅與歐巴馬總統，甚至川普總統也稱讚他。「我認為這可以追溯到他在北美生活的經歷，至少了解美國人想法，知道美國人生活是怎樣的。」