看好中醫「錢」途 老外律師警察都來學

聯邦眾議員趙美心（左一）和加州眾議員方樹強（左二）參與了畢業典禮。（記者張宏╱攝影）

老外學中醫，有人愛好，有人為職業第二春做準備。南加某華人 中醫學校9日舉辦博士班和碩士班畢業典禮，80多名畢業生不僅有華人，還有華人二代和其他族裔，他們表示，學中醫很有意思，作為職業在主流社區也很有「錢」途。

仁愛醫科大學中醫針灸專業9日在蒙市巴恩斯公園露天劇場舉行畢業典禮，身穿畢業禮服的中醫畢業生們，有20來歲的年輕人，也有50多歲的中年人，有華人也有白人。其中一名華人女生表示，她因為一邊上班一邊上課， 所以讀了六年才畢業。這段學習經歷她覺得很有意思，也認識來自不同領域的同學，包括律師、會計師等，為她開啟了一扇新的大門。未來她打算自己開診所，尤其是要開在主流社區。據以前畢業的師兄師姐所講，主流社區的中醫更吃香，有人一年能掙到30萬元。 畢業生涵蓋不同年齡和族裔。（記者張宏╱攝影）

學生從20歲到70多歲，涵蓋不同的職業和族裔。該學校招生辦主任馬青表示，招生門檻並不高，只要滿足修過大學60個學分即可，所以他們的學生非常多元，以前是華人比較多，現在30%是其他族裔。學生最年輕的20歲，大學畢業就來學中醫，也有70多歲的長者，前年一名白人畢業生已經是72歲了，學中醫純粹是興趣。學生的背景也很多樣，有餐館工、賭場發牌員、地產經紀，也有一個華人物理博士來讀中醫針灸博士班，今年畢業。還有一名洛杉磯警局的警察，想著退休後就開中醫診所服務同袍。

馬青說，這幾年越來越多主流民眾對中醫產生興趣，今年畢業生不乏華人二代和老美，因為中醫涉及的解剖學部分對英文門檻比較高，因此受病人歡迎的中醫，多數英文程度比較好，且收入也更高。通常中醫師年收入在8萬以上，但也有中醫師年薪能拿到30萬元。30萬元收入的中醫師等同於收入50萬元的西醫，因為中醫風險比西醫低一些，因此保險比較低。 畢業生Jessica Eveleth表示，她能拿到畢業證非常開心。（記者張宏╱攝影）

校長David Lee表示，加州 是美國對中醫最友好的州，且立法要求保險必須包括針灸。聯邦眾議員 趙美心（Judy Chu）也來到現場，她在推廣中醫方面貢獻良多。南加不少中醫學校是韓國人開的，華人學校目前就他們這一家，畢業生考執照率在加州排名第二。學校提供中英雙語教學，學費屬於學生可負擔的範圍，大概在4萬元左右，需要修300多個學分包括學習和診所實習，大部分學生在四年到五年修完，也有人三年或者六年修完。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）和加州眾議員方樹強（Mike Fong）出席畢業典禮，趙美心表示，這些畢業生以後就是中醫界的新鮮血液，希望他們繼續站出來為爭取中醫的權益發聲，希望更多加州人尤其是長者都能享受到中醫針灸服務。