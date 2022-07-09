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中國放寬防疫 赴中第3國轉機須注意

本報記者／洛杉磯報導
中國政府開放第三國轉機，但轉機涉及轉機國家的相關政策要求，買票前需做好相關功課。（檔案圖）
中國政府開放第三國轉機，但轉機涉及轉機國家的相關政策要求，買票前需做好相關功課。（檔案圖）

從美國飛中國的單程機票經濟艙單程一度飆升到6000元，甚至到7000元，無形給回中國的華人增加經濟負擔。如今中國政府放寬防疫政策，允許入境中國的旅客能從第三國轉機，而不是之前要求的直飛，這樣往返中美的機票大概能節省至少60%。不過轉機涉及轉機國家的相關政策要求，買票前需做好相關功課。

如果選擇從加拿大轉機，統一按照登機前兩天和一天做兩次PCR核酸檢測，不接受任何快速檢測和自測盒，兩次核酸需要至少間隔24小時以上，部分使領館要求不同機構交叉檢測，並在同一個加拿大使領館的領區內檢測並申請健康碼。這意味著需要在美國獲得駐美使領館簽發的健康碼，且也在加拿大獲得加拿大使領館簽發的健康碼。

不少華人喜歡在亞洲國家中轉，好處是總時長比較短，簽證好辦裡，但不同國家也有不同要求。目前在亞洲轉機的中轉國家主要是南韓、新加坡、泰國等地。

以南韓為例，根據中國駐大韓民國大使館2022年6月30日發布的通知，自南韓搭乘航班赴華（含直飛及經第三國或地區赴華）以及經南韓中轉乘機赴華的中、外籍乘客，必須在起飛前48小時內完成兩次核酸檢測。兩次核酸檢測需間隔24小時以上，憑第一次核酸陰性證明申請藍色健康碼，乘機前航司會查驗藍碼和兩次核酸陰性報告。

泰國和新加坡轉機要求也和南韓類似，要求須在起飛前48小時內完成兩次核酸檢測，且是不同的檢測機構，申請綠色健康碼，取樣方式需為鼻咽拭子。而日本暫未開放對非日本籍旅客以觀光為目的的入境通道，旅客目前無法使用旅遊簽證進入日本轉機，東京兩大國際機場國際中轉區都沒有檢測機構。

檢測 健康碼 南韓

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