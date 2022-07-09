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潘傑夫得票過半 連任洛縣估值官

記者丁曙／洛杉磯報導
洛杉磯縣估值官潘傑夫（左）競選期間拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴，介紹競選理念。（本報檔案照）
洛杉磯縣估值官潘傑夫（左）競選期間拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴，介紹競選理念。（本報檔案照）

洛杉磯縣選務局7月8日最新計票結果，競選連任的洛杉磯縣估值官（Assessor）潘傑夫（Jeffrey Prang），得票66萬7160張，得票率50.15%，已經超過半數直接當選，無須進入11月複選。

潘傑夫8日發布新聞稿表示，要向所有的洛杉磯選民說一聲「謝謝」。「因為有了你們堅定不移的支持，我在6月7 日的初選中獲得了最高票數，超過了66萬6844票，占估值官（Assessor）總票數的50% 以上。 因此，我毋須參加11月舉行的第二輪選舉。」

潘傑夫表示，洛杉磯縣選民發出了聲音，大多數選民支持他連任。因為每年為老年人、退伍軍人和房主節省超過 6.5億美元的財產稅、創建就業計畫，以及技術現代化的紀錄得到了選民的認同。

在下一個任期內，他將信守對洛杉磯縣居民的承諾，繼續提高公共服務和員工效率，努力確保財產評估的準確和公平。

在今年競選期間，潘傑夫（Jefferey Prang）曾於5月18日，在亞凱迪亞市市議員鄭博仁和前核桃市議員林恩成陪同下，拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴，分享他的工作成果和未來任期規畫。他表示要幫助小商業主，提高設備税的起徵點，減輕小業主負擔。並於7月8日確定後，即時向本報通報了他連任成功的喜訊。

洛杉磯 亞凱迪亞 核桃

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