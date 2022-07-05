中華會館國慶升旗 並賀建樓70年

升旗儀式後，代表們後移步華埠中山廣場，向國父銅像獻花和三鞠躬。（記者楊青／攝影）

羅省中華會館4日舉行美國國慶升旗典禮，暨中華會館建樓70年慶祝會，傳統僑社和各界代表200多人代表共襄盛舉，以升旗、獻花和午宴餐聚等多形式共慶雙喜。

每年舉辦隆重升旗儀式，紀念獨立日，感恩美國，是羅省中華會館幾十年來一直保持的傳統。中華會館四大首長及其屬下27個僑團、南加州 大專聯合校友會、中華旗隊、洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境，以及傳統僑社、台灣僑團代表、中華民國 僑務委員等參加當天儀式。正在美國訪問的中華民國僑務委員會委員長童振源、中華民國立法院外交國防委員會立法委員吳斯懷、洪孟楷等，也應邀專程參加升旗典禮和午宴。

美利堅國旗上午10時在華埠 百老匯大街中華會館前庭冉冉升起，隨後升旗的是中華民國國旗。華埠628退伍軍人會和中華旗隊分別擔任美國國旗和中華民國國旗護衛。不少參加升旗典禮的僑社代表當天特別穿戴有國旗圖案的服裝和配飾，帽子、領帶、領結、口罩、上衣和褲子，紅藍白三色，醒目而喜慶。

中華會館主席鄺松齡致歡迎詞表示，美國獨立日象徵自由與平等精神，中華會館同樣崇尚和秉承自由民主，希望這種精神推廣到每一個人。他表示，今年的國慶日也是羅省中華會館建樓70周年的日子，走過133年的中華會館，歷久彌新。

童振源對有機會見證羅省中華會館建樓70周年慶感到榮幸。他表示，中華會館長期支持自由民主的中國民國，中山先生自由民主的理念緊緊聯係中華民國和洛杉磯僑界關係。他感謝長期以來中華會館對中華民國的支持。

童振源說，中山先生自由民主均富的理念，在中國民國台灣已一一落實。台灣經濟持續成長，目前人均GDP超過2萬5000美元，前兩年的經濟成長率名列世界前茅，居發展中國家第一，亞洲國家第一。他表示，台灣擁有自由民主的普世價值，在全世界評自由民主國家和地區評估榜上，中華民國排行亞洲第二，僅次日本；台灣民主制度上近年也有長足進步，最近英國權威評估結構評估全球167個國家中，台灣位居第八，列全球十個「完全民主」國家之列。

黃敏境表示，當年中山先生來美時，中華會館出錢出力，給與最大支持。今天，台灣和美國在軍事、經濟、教育等方面的深化交流，展現雙方强健的合作夥伴關係，相信台美之間業已建立起來良好關係，更加寬廣。

加州失業保險上訴委員會委員伍國慶代表國會眾議員趙美心向中華會館四大首長頒發感謝狀，感謝中華會館多年來堅持舉辦獨立日升旗活動，讓華人民衆有平台表達對美國的感恩。

升旗儀式後，代表們移步華埠中山廣場，向國父銅像獻花和三鞠躬。稍後在金龍酒家舉辦盛大午宴聯歡。