我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反對川普再掌白宮 錢尼不排除2024參選總統

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

小城十大美味 加州聖路易斯奧比斯波排第三

記者張宏╱洛杉磯報導
聖路易斯奧比斯波雖然城市不大，但是狠毒偶BBQ料理可圈可點。（記者張宏╱攝影）
聖路易斯奧比斯波雖然城市不大，但是狠毒偶BBQ料理可圈可點。（記者張宏╱攝影）

全美小城市大美味，Yelp網站2022年針對全美25萬人口以下城市尋找當地評分最高的餐廳，最後選出十個人氣美食目的地，其中加州的聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）名列第三。這份排名讓吃貨在全美小城旅行時也能享受當地的美味。

大城市美食多已司空見慣，難得是小城有大美味。Yelp今年編製的最熱門美食目的地清單以25萬人口以下的小城為準， 尋找餐廳評分最高的城市，然後看看遊客們在Yelp上留言喜歡什麼餐廳和美食。

排名第一的北卡羅來納州的阿什維爾（Asheville），將美國南部風味與阿巴拉契亞（Appalachia）美食融合在一起，當地擁有獨特的從山區到城市的創意美食場景。如果想去Land of the Sky餐廳請務必預定，餐廳最受歡迎的是羊肉串和炸茄子，這兩道美食也很符合中國胃。

第二是夏威夷群島，在夏威夷一定要品嚐當地的夏威夷碎豬肉、椰子蝦和鲯鳅（Mahi Mahi）。在拉海納（Lahaina）一定要品嚐Down the Hatch餐廳的炸玉米餅，而在卡帕阿（Kapaa）則要在Lava Lava Beach Club品嚐絕讚的椰子蝦。

加州中部的聖路易斯奧比斯波排名第三，這裡是一個蓬勃發展的美食場所，吃貨們喜歡去Old Slo BBQ和Mo’s Smokehouse BBQ品嚐三層肉的三明治和Bread Bowls。

第四名是北卡羅來納州Kill Devil Hills，此地以開闊的海灘聞名，但美食也值得關注。如果去海灘度假，請務必查看Yelper Dorothy S收集的當地頂級景點。

俄勒岡州Bend-Redmond排名第五，五星級啤酒廠和酒屋，從小型品酒室到大型餐廳，Bend-Redmond為任何想要品嚐精釀啤酒和當地飲品的人提供了驚喜。10 Barrel Brewing、Bend Brewing Company 和 GoodLife Brewing Company 是該地區頂級啤酒廠。如尋找女性啤酒廠，可試試Spider City。

第六名是南卡羅來納州Charleston，當地的餐廳常上榜 Yelp的100家最佳餐飲場所，因此成為美食愛好者的首選目的地。當地的Jackrabbit Filly和 Lola餐廳是該市兩個受歡迎的快餐店。

第七名是北卡羅來納州Wilmington，這是一個因其海灘景色而廣受歡迎的度假勝地，有必須嘗試的南方美食和海鮮。 Yelpers喜歡 Bridge Tender的蟹餅和 Cape Fear Seafood Company 的螃蟹蘸醬。

愛達荷州的Boise排名第八，擁有The Lively 和 Trillium 等餐廳。James Beard獎提名的廚師如Dan Ansotegui（Ansots餐廳）和 Khatera Shams（Sunshine Spice Bakery & Cafe 餐廳）也幫助這座城市放在 Yelpers 的地圖上。

新墨西哥州Santa Fe排名第九，這座城市的美食融合土著、西班牙和英美風味，在西南地區營造出獨特的美食審美和風格。 Yelpers 喜歡Pantry 和The Shed餐廳的傳統墨西哥式蛋料理（Huevos rancheros）等經典菜餚。

喬治亞州的Savannah排第十名，當地的美食魅力吸引不少南部的遊客，The Grey餐廳的廚師Mashama Bailey，Bailet最近被James Beard評為2022年傑出廚師。 Yelpers喜歡餐廳的蟹肉餅和炸雞。

全美小城市大美味，Yelp網站2022年針對全美25萬人口以下城市尋找當地評分最...
全美小城市大美味，Yelp網站2022年針對全美25萬人口以下城市尋找當地評分最高的餐廳。（Yelp圖片）
加州中部的聖路易斯奧比斯波排名第三。（記者張宏╱攝影）
加州中部的聖路易斯奧比斯波排名第三。（記者張宏╱攝影）

美食 北卡羅來納州 夏威夷

上一則

華埠禮品店 善用社交媒體搶商機

下一則

華裔導演紀錄片 揭露進名校秘辛

延伸閱讀

美國人平均220萬元淨資產可算富有 加州要求遠高於此

美國人平均220萬元淨資產可算富有 加州要求遠高於此
修州憲保墮胎權、富人加稅等7提案 加州11月表決

修州憲保墮胎權、富人加稅等7提案 加州11月表決
宮保雞丁披薩、韓國烤肉… 少數族裔食物美國化引討論

宮保雞丁披薩、韓國烤肉… 少數族裔食物美國化引討論
焰火秀、遊行、音樂會…北德州歡慶國慶

焰火秀、遊行、音樂會…北德州歡慶國慶
仇恨犯罪20年新高 民選官員推動立法改善

仇恨犯罪20年新高 民選官員推動立法改善
異族通婚 仍難跨越歧視界線

異族通婚 仍難跨越歧視界線

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56
蒙市公園附近居民表示廣場舞音樂太吵鬧。(圖片由居民提供)

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

2022-07-03 13:20

超人氣

更多 >
南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車
倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己
曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變
13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程
200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請