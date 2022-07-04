小城十大美味 加州聖路易斯奧比斯波排第三

聖路易斯奧比斯波雖然城市不大，但是狠毒偶BBQ料理可圈可點。（記者張宏╱攝影）

全美小城市大美味，Yelp網站2022年針對全美25萬人口以下城市尋找當地評分最高的餐廳，最後選出十個人氣美食 目的地，其中加州的聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）名列第三。這份排名讓吃貨在全美小城旅行時也能享受當地的美味。

大城市美食多已司空見慣，難得是小城有大美味。Yelp今年編製的最熱門美食目的地清單以25萬人口以下的小城為準， 尋找餐廳評分最高的城市，然後看看遊客們在Yelp上留言喜歡什麼餐廳和美食。

排名第一的北卡羅來納州 的阿什維爾（Asheville），將美國南部風味與阿巴拉契亞（Appalachia）美食融合在一起，當地擁有獨特的從山區到城市的創意美食場景。如果想去Land of the Sky餐廳請務必預定，餐廳最受歡迎的是羊肉串和炸茄子，這兩道美食也很符合中國胃。

第二是夏威夷 群島，在夏威夷一定要品嚐當地的夏威夷碎豬肉、椰子蝦和鲯鳅（Mahi Mahi）。在拉海納（Lahaina）一定要品嚐Down the Hatch餐廳的炸玉米餅，而在卡帕阿（Kapaa）則要在Lava Lava Beach Club品嚐絕讚的椰子蝦。

加州中部的聖路易斯奧比斯波排名第三，這裡是一個蓬勃發展的美食場所，吃貨們喜歡去Old Slo BBQ和Mo’s Smokehouse BBQ品嚐三層肉的三明治和Bread Bowls。

第四名是北卡羅來納州Kill Devil Hills，此地以開闊的海灘聞名，但美食也值得關注。如果去海灘度假，請務必查看Yelper Dorothy S收集的當地頂級景點。

俄勒岡州Bend-Redmond排名第五，五星級啤酒廠和酒屋，從小型品酒室到大型餐廳，Bend-Redmond為任何想要品嚐精釀啤酒和當地飲品的人提供了驚喜。10 Barrel Brewing、Bend Brewing Company 和 GoodLife Brewing Company 是該地區頂級啤酒廠。如尋找女性啤酒廠，可試試Spider City。

第六名是南卡羅來納州Charleston，當地的餐廳常上榜 Yelp的100家最佳餐飲場所，因此成為美食愛好者的首選目的地。當地的Jackrabbit Filly和 Lola餐廳是該市兩個受歡迎的快餐店。

第七名是北卡羅來納州Wilmington，這是一個因其海灘景色而廣受歡迎的度假勝地，有必須嘗試的南方美食和海鮮。 Yelpers喜歡 Bridge Tender的蟹餅和 Cape Fear Seafood Company 的螃蟹蘸醬。

愛達荷州的Boise排名第八，擁有The Lively 和 Trillium 等餐廳。James Beard獎提名的廚師如Dan Ansotegui（Ansots餐廳）和 Khatera Shams（Sunshine Spice Bakery & Cafe 餐廳）也幫助這座城市放在 Yelpers 的地圖上。

新墨西哥州Santa Fe排名第九，這座城市的美食融合土著、西班牙和英美風味，在西南地區營造出獨特的美食審美和風格。 Yelpers 喜歡Pantry 和The Shed餐廳的傳統墨西哥式蛋料理（Huevos rancheros）等經典菜餚。

喬治亞州的Savannah排第十名，當地的美食魅力吸引不少南部的遊客，The Grey餐廳的廚師Mashama Bailey，Bailet最近被James Beard評為2022年傑出廚師。 Yelpers喜歡餐廳的蟹肉餅和炸雞。