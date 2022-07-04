洛城新語╱反思愛國主義的意義

作為一個在國際上以民主自由為首要標榜特色的國家，美國的愛國主義教育 力度和潛移默化，其實是很讓人驚訝的。

各類大小活動無論行業和內容，包括體育賽事或行會晚宴，在開始前，大多會需要全體起立唱國歌，齊聲唸國旗的效忠宣誓詞；在流行文化中，穿著星條旗圖案或寫有USA字樣的的服裝衣帽也十分常見；紀念美國政治歷史的地址或博物館、圖書館，大多成為熱門愛國主義教育旅遊景點；好萊塢電影 中，歌頌美軍或歷史戰爭的「主旋律」電影自不必說，其他大眾化的商業電影也常會向美國精神、軍隊等致敬，以表政治正確。

而這些，即便是在中國大陸，也是近幾年民族主義情緒高漲之後，才逐漸開始流行起來的做法。華人在移民美國後，大多將其當作美式文化接受了，但要對照起來才會感覺美國的這種「軟廣告」式的植入型愛國主義教育，本質上與許多極權國家的愛國教育並無本質不同，只是後者在表面上更強硬和拙劣一些罷了。

並非所有國家的國歌，都像中國或美國這樣，具有強悍的整合力和情緒渲染，也甚至不是所有國民都會唱。德國國家足球 隊每次國歌唱得稀稀拉拉早已在球迷中傳為笑談，而瑞士為了解決大部分國民不會唱國歌的問題，立法要求中小學教授國歌，多年後卻仍收效甚微。

類似事件若發生在美國，必會引發爭議。例如最近在德州爆發槍擊案後，舊金山巨人總教練Gabe Kapler因感憤怒，宣布拒絕參加賽前國歌，直到政府做出改善為止。更早之前，一些非裔球員為伸張民權，也有類似的國旗陳抗。而這些行為在網路輿論中是要背上「叛國」或「不愛國」的標籤的。

但事實上，民族主義情緒以及如此統一且不容雜音的愛國主義教育，會限制國民對自己國家的期許和想像。在如今意識形態分裂的美國社會，一些國民也開始拒絕在響起國歌時致敬或齊聲背誦國旗的效忠宣誓詞，以此表達對如今美國社會的許多現象和發展方向的不滿，和對這個國家的失望。失望源自於期許和熱愛的落空，從這個意義上講，將「叛國」的帽子扣在他們的頭上也是不公的。

正值又一年7月4日的美國獨立日，也不妨將其作為反思愛國主義的好機會，因為回想這個日子本身，就挑戰了如今狹義的愛國主義，尤其這是紀念美國人民當初宣布從一個國家的控制下獨立成為另一個國家。

正如美國女作家Frances Wright早在1828年的一次獨立日演講上曾指出的一樣，「愛國者這個詞是用來表示熱愛人類自由和人類改善的人，而不是表示一個僅熱愛他生活的國家，或者他所屬的那個族群的人」，「當我們正確地把1776年7月4日以來的人類歷史確定為新時代時，如果我們能在每一周年檢查一下我們人類在公正的知識和公正的實踐方面所取得的進步，那就是很好的，也就是說，是很有益的」。

空洞地表達愛國主義或許並不是一件有意義的行為，也並不是非要在響起國歌時熱淚盈眶才叫愛國。如果愛國主義的含義能更廣泛一些，而非只愛國家這個概念，只愛這個國家內與自己理念相符的人群，甚至只愛自己對國旗背後含義的空洞想像，那麼這個國家才可能真的變好一些。