勝利谷社區半夜爆炸巨響 民宅被夷平

聖伯納汀諾縣勝利谷一民宅30日凌晨發生爆炸，一名女子受傷。（ABC 7）

多家主流電視台報導，聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）勝利谷（Victorville）的一場爆炸將至少一所房屋夷為平地，並損壞了其他幾所房屋。據悉，爆炸發生在29日凌晨3 點之前，造成一名婦女受傷送醫。

聖伯納汀諾縣警局稱，警方於29日凌晨3時前接獲許多報案電話，指稱阿達蘭路段（Adalane Court）14900 街區發生巨響，前往當地後，發現一戶民宅爆炸。爆炸還引發了隔壁房屋的火災，並損壞了街對面的幾所房屋。

現場所見，該民宅被夷為平地，爆炸發生時，屋內至少有一名婦女。警方目前尚未透露爆炸原因，女子受傷細節也正在調查。

報導稱，爆炸發生後，一隻小狗在大火中受傷，另有一隻貓未能存活。

鄰居們描述在凌晨3點之前聽到一聲巨響，最後一次感覺就像地震 震動了整個社區，導致碎片飛揚。

鄰居布倫特（Joshlyn Brunt）說，她的鄰居因爆炸的威力被扔進後院。「我聽到她尖叫救救我，報警；她就在我的後門廊上」。 「而且我無法找到她，因為當時他們告訴我們離開房子，因為所有的煤氣洩漏。所以我不得不把我的孩子們帶出家門，但我確實請消防員回去救她」。

其他鄰居說，一家天然氣 公司幾週前就在附近，引發了關於天然氣洩漏的討論，但目前尚不清楚那次訪問是否與這件爆炸有關。