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寵物醫療費用高 盡早買保險

本報記者／洛杉磯報導
寵物貓要保寵物險，以防萬一。（報系檔案照片）
寵物貓要保寵物險，以防萬一。（報系檔案照片）

寵物到了中老年期會出現各種慢性病，而寵物醫院的治療費用也令人咋舌，急診室住院費用每天可能超過1500元，令不少飼主陷入兩難境地。所以應當盡早給寵物買保險，不要等到寵物生病再買，因為保險並非立即生效，而且保險公司有權對投保前已經生病的寵物拒保。

阿蘇薩的王先生有一隻寵物貓養了九年，近日貓突然嘔吐不止，經獸醫檢查後建議驗尿和驗血，並開了止吐藥，當天費用就超過600元。第二天獸醫打來電話，表示此貓被確診腎衰竭，需要住院注水排毒。排毒每天要持續治療至少八小時，急診室可以住院24小時排毒效果更好，建議王先生帶貓去急診室住院。

王先生周末到附近一家急診室諮詢，對方表示周末按急診收費，兩天住院治療費用至少1000元，也可能超過3000元，要看病貓的狀況。即便在普通診所不過夜，每天治療費用也要200多元。王先生量力而行去普通診所注水排毒。但獸醫表示，貓的腎功能也無法完全恢復，今後要吃特製處方貓糧，也要長期服藥，也將是一筆不小開支。

克萊蒙的楊小姐收留了一隻流浪貓，養在民宅改建的辦公室裡。這隻貓天性活潑，隨時出門玩耍。楊小姐表示，這隻貓的捕獵能力超強，經常帶著捕獲的老鼠、兔子或者鳥類向主人「邀功」，但也因此容易受傷，或被其他動物攻擊。

一年之內，這隻貓兩次一瘸一拐地血淋淋回家，楊小姐只好帶去急診室做手術縫合或骨折包紮，每次手術費用近1000元，此外還有回診費用。後來楊小姐將貓養在家裡，不讓出門，但此貓從此心情不好，而且變得非常噬食，體重迅速增加，楊小姐擔心貓可能因此患高血壓或其他慢性病。

不少寵物主人想給寵物買保險來分散風險，不過寵物保險最好在寵物健康的時候就購買，等到疾病在身，不但保費昂貴，而且保險公司可能拒絕承保。此外，有一些較為便宜的寵物健康保險，將投保之前已經存在的疾病排除在保險範圍內，並且要求在保險生效14天之前一定要先做健康檢查，查出來的病症不在保險範圍內。如果不買保險，飼主應有心理準備，如果寵物患了慢性病可能會有長期開支及特別照護等，對於主人的經濟能力和耐心也是考驗。

獸醫表示，寵物最好每年體檢，即時查出問題並且消滅在萌芽狀態。寵物進入老年期會有各種問題，所以最好經常留意寵物的表現，預防在先。

保險 手術 高血壓

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