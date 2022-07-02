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宮保雞丁披薩、韓國烤肉… 少數族裔食物美國化引討論

記者王若然／洛杉磯報導
Quincy Surasmith表達了他對所謂「地道」食物的看法。（會議截圖）
Quincy Surasmith表達了他對所謂「地道」食物的看法。（會議截圖）

中國菜、泰國菜等少數族裔的傳統飲食已在美國發展多年，並廣受各族裔喜愛。然而目前在美國流行的中式美食卻早已「入鄉隨俗」，少了一些家鄉味，更被美國大眾所接受。那麼這樣的食物算「地道」（authentic）嗎？如何看待少數族裔食物發生的變化？少數族裔媒體服務中心（EMS）1日舉辦線上研討會，邀請三位業內專家討論少數族裔美食在美國的演變，以及少數族裔美食在美國的影響力和挑戰等話題。

Quincy Surasmith是泰裔美國人，他是「Feet in 2 Worlds」、「A Better Life？」等博客節目的製作人、編輯，他也是「亞裔美國人」節目的主持人、製作人，表達了他對所謂「地道」食物的看法。他說，很多少數族裔美食來到美國後都被「當地化」了。例如韓國烤肉中對牛肋排的稱呼為「LA Galbi」，還有宮保雞丁味的披薩，著名的海鮮餐廳boiling crab口味來自於越南。

Quincy Surasmith說，甚至有的食物是在美國才發展出來的。例如中餐中的好運餅乾，這是美國中餐才有的。在他看來，所有這些口味都是「原汁原味」的。地道與傳統不同，應該對這些不同的食物改良、發展給予尊重。他說，這些食物的發展是受不同地區文化影響的。作為餐廳業者應該思考的是，廚師如何將食物做得被更多人接受。

Quincy Surasmith說，少數族裔還影響著美國進口外來食材的種類。例如在70年代開始，洛杉磯曼谷餐廳業者有選擇地從泰國進口當地食材，以適應餐廳烹飪口味的變化。

非裔食物、旅行作家Kayla Stewert介紹了非裔美國人對美國異域美食的貢獻...
非裔食物、旅行作家Kayla Stewert介紹了非裔美國人對美國異域美食的貢獻。（會議截圖）

非裔食物、旅行作家Kayla Stewert介紹了非裔美國人對美國異域美食的貢獻。她舉例說，新奧爾良口味的食物一部分就是來自非洲，非裔很自然地將食物帶進不同的社區，對食物進行改良。一些非裔廚師對美國食物有所貢獻，但從未被提及。Kayla Stewert說，讓少數族裔社區去探索菜餚是重要的，少數族裔食物適應美國環境也很重要。她以前比較排斥這種融合，但現在逐漸開始接納。

中加州墨西哥烘培店業者、廚師Silvana Salcido Esparza講述了...
中加州墨西哥烘培店業者、廚師Silvana Salcido Esparza講述了美國少數族裔食物文化中的歧視問題。（會議截圖）

中加州墨西哥烘培店業者、廚師Silvana Salcido Esparza講述了美國少數族裔食物文化中的歧視問題。她說，不管對哪個少數族裔，他們的食物文化對社區來說非常重要。有時候一個餐廳可以變成當地社區的文化聚集地。然而有些少數族裔食物來到美國後，卻被白人掌控，好像這些原本外來的美食是美國白人研發出來的。例如在美國人眼裡，烤肉是美國當地的食物，然而烤肉最早是從非洲傳來的。她說，美國主流社會想要這些異域美食，卻不想要少數族裔廚師。應該扺制這種歧視，並且承認、尊重少數族裔對美國飲食文化的貢獻。

美食 非裔 歧視

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