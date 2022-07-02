我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

加州7月起調高汽油稅 全因立法會

編譯組╱沙加緬度報導
加州每加侖汽油稅今日起調高2.8分錢。（美聯社）
加州每加侖汽油稅今日起調高2.8分錢。（美聯社）

由於加州立法會拒絕暫停調漲汽油稅，因此，從7月1日起，加州駕駛人每加一加侖汽油要多付2.8分錢稅金。如果以普通汽車油缸最多可裝13加侖汽油來算，加州駕駛人每加滿一次油要多付36分錢。

年度通貨膨脹調整讓加州每加侖汽油稅從51.1分錢漲為53.9分錢，提高了2.8分錢。加州目前平均每加侖油價為6.3元，仍是全國最高。

暫停調漲汽油稅的建議雖然被加州議會否決，但州長紐森和議會已達成協議，將發放紓困金給納稅人，幫助他們因應通貨膨脹造成的影響。

紐森發言人史塔克（Alex Stack）說：「為了幫助納稅人支付通貨膨脹和油價上漲的成本，州長紐森將退稅給加州人，每個家庭最多可收到1050元，這是加州史上最大金額的退稅計畫。」

根據紐森和議會達成的協議，加州家庭將透過直接存款或收到現金卡等方式拿到紓困金。紓困金金額將以收入來決定上限，年收入低於7萬5000元的納稅人可收到350元，年收入不超過25萬元的納稅人可收到200元。有未成年子女或其他受撫養者的納稅人還會收到額外的紓困金。

今年1月，紐森提議暫停徵收汽油稅一年，可為加州駕駛人省下約5億2500萬元。但他的提議遭到立法會民主黨領袖的反對，理由是暫停徵稅將使道路維修和其他交通改善工程缺少必要的資金。

此外，參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins）和眾議會議長蘭登（Anthony Rendon）上個月說：「在石油公司繼續賺進破紀錄利潤的情況下，暫停徵稅不保證能為消費者紓困。」

紐森的另外一項提議是提供回扣給車主，同樣也遭到立法會反對。議員表示，回扣會優先照顧有車的居民，會犧牲沒有車的中低收入居民。

支持暫停徵收汽油稅的不只是紐森，拜登總統也如此呼籲，希望暫停徵收18分錢的聯邦汽油稅3個月。多個藍州，例如紐約州、康乃狄克州和馬里蘭州，近幾個月都已暫停徵收汽油稅。

加州 紓困金 紐森

上一則

南加內陸93歲屋主 開槍打傷竊賊

下一則

油價高拒停稅 加州人不滿

延伸閱讀

州長任命華人楊振威為河濱縣高院法官

州長任命華人楊振威為河濱縣高院法官
加州通過環保新法 6年不可回收塑膠至少減30%

加州通過環保新法 6年不可回收塑膠至少減30%
全美首創 加州提供低收入無證客免費健保 76.4萬人受惠

全美首創 加州提供低收入無證客免費健保 76.4萬人受惠
紐森簽署預算法 撥95億汽油退款給加州納稅人

紐森簽署預算法 撥95億汽油退款給加州納稅人
加州汽油稅今起調高 加滿油約多36分錢

加州汽油稅今起調高 加滿油約多36分錢
加州立法 淘汰一次性塑料

加州立法 淘汰一次性塑料

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56
近日南加州聖蓋博谷地區，爆出華人聚餐群體染疫事件，包括一名百歲老人也中招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

2022-06-24 14:55

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%