美華文藝季講座 古代建築智慧 專家周六分享心得
人文磚暨美華人文學會將於7月2日（周六）晚上舉辦缐上人文講座，主題「古代建築智慧： 風、水、泥土，如何應用到現代生活中 」。
這也是人文磚美華人文學會本季最後一個講座。將由前洛杉磯市政府萊特Hollyhock整建項目建築師丁曉齡，和前卡內基美隆大學CBPD建築研究中心榮譽顧問王曉蘭主講，二位講員將分享她們考察伊朗風塔、坎兒井，中國黃土高原窯居、地坑院，並如何利用天然資源、地形、古人智慧到現代人生活中，成為地球可持續性目標的綠色夥伴。
近百年來，人類大量使用和消耗破壞地球資源環境。如果，時間可以靜止，這個星球需要數百萬年的時間才能恢復原狀。人類共同依靠生存地球，正處在一個不可逆的關鍵，如何可持續性發展，是這個世紀主要的議題。氣候變遷、空氣、土壤污染、可飲用的水大量減少中，希望大家有機會認識古人的建築智慧，應用到現代生活中。兩位講員也將從風、水、泥土談到上古時代各區域的人文、科技。
講座以zoom方式進行，7月2日美西時間晚上6點，Meeting ID: 822 5064 5336，Passcode: 231656。
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