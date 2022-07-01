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送披薩途中停車救助傷者 司機遭槍殺

編譯組／綜合報導
來自聖塔安那達美樂披薩（Domino's Pizza）的送貨司機克里斯塔利納斯（Juan Cristalinas），日前在史坦頓（Stanton）發生的襲擊中，停下來幫助一名受害者，卻不幸遭槍殺。（ABC 7）
來自聖塔安那達美樂披薩（Domino's Pizza）的送貨司機克里斯塔利納斯（Juan Cristalinas），日前在史坦頓（Stanton）發生的襲擊中，停下來幫助一名受害者，卻不幸遭槍殺。（ABC 7）

ABC 7電視台30日報導，來自南加州橙縣聖塔安那市（Santa Ana）達美樂披薩（Domino's Pizza）的送貨司機克里斯塔利納斯（Juan Cristalinas），日前在史坦頓（Stanton）發生的襲擊中，停下來幫助一名受害者，卻不幸遭槍殺，嫌犯目前在逃。

根據橙縣警局，警方於28日晚上接獲報案，抵達Lessue Ave. 7000號街區後，發現49歲的的克里斯塔利納斯和一名身分不明的76歲男子，身上有多處槍傷。兩人緊急送往醫院，然而克里斯塔利納斯傷重去世，另一人倖免於難。

調查人員說，克里斯塔利納斯，顯然是中途停車協助這名男子。

替克里斯塔利納斯創建的GoFundMe帳號https://www.gofundme.com/f/juan-cristalinas-memorial-services?utm_source=customer&utm_medium=sms&utm_campaign=p_cf+share-flow-1中寫到，「達美樂披薩店通知我們，岳父從上次送貨後再也沒回來，且失蹤幾小時」。文中又寫道「我的岳父做了正確的事，不幸的是為此付出非常高的代價。」

克里斯塔利納斯的兒子Ivan受訪時，說在父親被殺前幾小時，與父親分享了一些笑話。

點披薩的顧客考克斯（Sally Gomez Cox）說，當時她以為聽到的是焰火聲，「我聽到三聲轟、轟、轟聲音」。警方稱，多名嫌犯逃離現場，根據目擊者描述，嫌犯可能是四名西裔男子。

據悉，克里斯塔利納斯打兩分工以維持生計，幾個月後滿50歲，留下妻子、三名兒子和三名孫子女。

橙縣 加州 南加

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