疫情反撲 專家建議長者打第五針

少數族裔媒體服務中心線上會議論讓年長者能夠完全接種加強疫苗針劑的挑戰。（線上會議截圖）

年長者在新冠疫情中仍然屬於高危人群。加強針劑、家庭看護者，護理中心是最有效的措施。儘管大部分年長者死亡人數增加是由於奧密克戎（Omicron）病毒的激增，但依然有很大部分的年長者仍然沒有打疫苗 加強針劑。年齡在65歲或更長的人群只有29.5%完全打過第一及第二劑加強針。

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）29日（周三）聯合加州 耆老服務局（California Department of Aging，簡稱CDA）舉辦線上會議，主講人珊迪克勞斯(Sandy Close)討論讓年長者能夠完全接種加強疫苗的挑戰，加強針對年長者對抗病毒變異株的功效，被隔離人群可取得疫苗的問題，及打擊自滿情緒和虛假訊息提供可持續公共教育運動的需求。

珊迪表示，面對疫情，老年人無疑受到最深的影響，疫苗和加強針的接種十分重要。目前雖然加州有76%的人群至少接種一針疫苗，但是面對社會開放的政策，婚禮、聚會以及一些大型賽事等群聚活動，成為了傳播病毒的最多場所，老年人尤其會在這些場合面臨病毒感染的威脅。

加州耆老服務局局長蘇珊德馬羅斯（Susan DeMarois）表示，目前老年人日間活動的聚餐正在逐漸放開，要確保活動安全進行，同時提高獨居人士、看護設施的安全支持。儘管當前針對兒童的疫苗已經獲批，但仍要提高警惕。

傳染病流行病學專家塔爾托夫（Sara Tartof）發表了疫苗的效力如何隨著時間推移下降，尤其是對於免疫功能低下的老年人。她表示，免疫力 低下的老年人群更容易染疫，不戴口罩無法阻止病毒傳播。一般情況下正常人群接種兩針就夠了，目前官方推薦是接種四針，我們推薦接種第五針，第五針需要在第四針接種後三到四個月，目前間隔時間上還有待確認。

在談及如何確定是否免疫力低下的問題，她表示，接種疫苗後，隨著時間推移，免疫力會逐漸減弱，比如接種完第三針六個月後，免疫力會逐漸消失或徹底消失，如果有白血病等遺傳病史的患者，更加需要注重免疫力。

老齡正義（Justice in Aging）指導律師陳培總（Denny Chan）使用數據表達新冠疫情還沒有結束。 2021年在美國的黑人、拉丁裔和美國原住民族裔因感染新冠死亡率更高。根據加州公共衛生局（CDPH）的數據統計，在加州的65-79歲的老年人中，拉丁裔佔加州總人口21.8%，確診者佔總病例31.9%，死亡率佔比高達44.7%；亞裔佔加州總人口16.9%，確診者佔總病例10.5%，死亡人數佔10.1%。未接種疫苗者的住院率比接種者高五倍，死亡率高七倍。

加州看護者資源中心（Southern Caregiver Resource Center）總載羅伯托貝拉斯克斯（Roberto Velasquez），致力於與照顧老年人的弱勢老年人護理者合作。他表示很多接種疫苗的老人會擔心和其他人接觸，因而被隔絕感到孤獨，對疫情感到疲憊。有一些老年人長期居住在看護所，他們在孤獨中逐漸死去，大家需要重視給他們保護。