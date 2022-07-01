疫情反撲 專家建議長者打第五針
年長者在新冠疫情中仍然屬於高危人群。加強針劑、家庭看護者，護理中心是最有效的措施。儘管大部分年長者死亡人數增加是由於奧密克戎（Omicron）病毒的激增，但依然有很大部分的年長者仍然沒有打疫苗加強針劑。年齡在65歲或更長的人群只有29.5%完全打過第一及第二劑加強針。
少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）29日（周三）聯合加州耆老服務局（California Department of Aging，簡稱CDA）舉辦線上會議，主講人珊迪克勞斯(Sandy Close)討論讓年長者能夠完全接種加強疫苗的挑戰，加強針對年長者對抗病毒變異株的功效，被隔離人群可取得疫苗的問題，及打擊自滿情緒和虛假訊息提供可持續公共教育運動的需求。
珊迪表示，面對疫情，老年人無疑受到最深的影響，疫苗和加強針的接種十分重要。目前雖然加州有76%的人群至少接種一針疫苗，但是面對社會開放的政策，婚禮、聚會以及一些大型賽事等群聚活動，成為了傳播病毒的最多場所，老年人尤其會在這些場合面臨病毒感染的威脅。
加州耆老服務局局長蘇珊德馬羅斯（Susan DeMarois）表示，目前老年人日間活動的聚餐正在逐漸放開，要確保活動安全進行，同時提高獨居人士、看護設施的安全支持。儘管當前針對兒童的疫苗已經獲批，但仍要提高警惕。
傳染病流行病學專家塔爾托夫（Sara Tartof）發表了疫苗的效力如何隨著時間推移下降，尤其是對於免疫功能低下的老年人。她表示，免疫力低下的老年人群更容易染疫，不戴口罩無法阻止病毒傳播。一般情況下正常人群接種兩針就夠了，目前官方推薦是接種四針，我們推薦接種第五針，第五針需要在第四針接種後三到四個月，目前間隔時間上還有待確認。
在談及如何確定是否免疫力低下的問題，她表示，接種疫苗後，隨著時間推移，免疫力會逐漸減弱，比如接種完第三針六個月後，免疫力會逐漸消失或徹底消失，如果有白血病等遺傳病史的患者，更加需要注重免疫力。
老齡正義（Justice in Aging）指導律師陳培總（Denny Chan）使用數據表達新冠疫情還沒有結束。 2021年在美國的黑人、拉丁裔和美國原住民族裔因感染新冠死亡率更高。根據加州公共衛生局（CDPH）的數據統計，在加州的65-79歲的老年人中，拉丁裔佔加州總人口21.8%，確診者佔總病例31.9%，死亡率佔比高達44.7%；亞裔佔加州總人口16.9%，確診者佔總病例10.5%，死亡人數佔10.1%。未接種疫苗者的住院率比接種者高五倍，死亡率高七倍。
加州看護者資源中心（Southern Caregiver Resource Center）總載羅伯托貝拉斯克斯（Roberto Velasquez），致力於與照顧老年人的弱勢老年人護理者合作。他表示很多接種疫苗的老人會擔心和其他人接觸，因而被隔絕感到孤獨，對疫情感到疲憊。有一些老年人長期居住在看護所，他們在孤獨中逐漸死去，大家需要重視給他們保護。
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