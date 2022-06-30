6個月至5歲童 本周起可打新冠疫苗

佛奇說，六個月以上兒童可得到疫苗保護，是國家歷史性的里程碑。（會議截屏）

白宮 和聯邦衛生部（U.S. Department of Health and Human Services）6月29日（周三） 召開媒體發布會。白宮首席防疫顧問佛奇 ( Anthony Fauci )指出，從本周開始，全國千家兒科診所、藥店和醫療中心等，都可為6個月至5歲兒童接種疫苗 ，呼籲家長盡快為孩子接種。

佛奇說，這是值得慶祝的時刻，也是國家歷史性的里程碑，因為所有6個月以上的兒童，包括曾感染過病毒的，現在都可以得到疫苗保護。根據佛奇在會上提供的數據，美國現在每天報告10萬感染病例，其中每八位就有一名是兒童，每天約有4400人住院，其中包括225名兒童，至今共1300萬兒童確診，其中有1500多名兒童死亡，五歲以下的就有480多名。

佛奇表示，雖然感染、住院、死亡人數相比1月峰值已有大幅下降，但數字還是讓人不能接受，「顯然新冠還沒有結束，特別對兒童來說，也會出現長新冠的持續症狀，現在6個月至5歲的兒童得到疫苗接種授權，這個消息讓人十分振奮。」莫德納(Moderna)、輝瑞(Pfizer)兩種疫苗對兒童有效安全，已得到科學及臨床證實，疫苗副作用非常短暫，至今並未發現心肌炎等類似病例。他認為，家長不要再等待，應盡快為孩子接種，「疫苗的好處遠遠超過潛在風險。」 Rear Admiral Felicia Collins 在會上指出，新冠對少數族裔造成很大影響。（會議截屏）

聯邦疾病防治中心（CDC） 新冠疫苗兒科規劃和實施負責人 Dr. Kevin Chatham-Stephens表示，與 5歲以上兒童相比，6個月至5歲的幼兒接種疫苗地點有著不同，「5歲以上孩子大多在藥房接種，但不到5歲的基本都會在兒科醫生那裡接種，家長可以通過信任的醫生獲取相關信息，有助於幼兒的安全接種。」同時，Stephens也強調說，感染新冠病毒會讓兒童轉為重症和死亡，未接種疫苗可能面臨非常嚴重的後果。

聯邦衛生部少數族裔健康副助理部長、少數族裔健康辦公室主任Rear Admiral Felicia Collins在會上指出，新冠對少數族裔造成很大影響，數據顯示，非裔、拉丁裔、土著等少數族裔的感染住院人數是白人的二至三倍，死亡是白人的兩倍。

Collins 說：「我們的孩子也經歷這些族裔之間的差異，我為失去兒童的家庭心碎，現在終於有疫苗可以提供給嬰幼兒，不僅能保護他們，還可以保護整個家庭。」他提到，曾有一個感染新冠的孩子很快康復，但被傳染的母親卻需要長時間的康復治療，「特別對於幾代人住在一起的家庭，孩子接種疫苗非常有必要性，感染將導致其他家庭成員受到健康威脅，也會帶來經濟上的重大影響。」 Dr. Kevin Chatham-Stephens表示，五歲以內幼兒接種疫苗大多會在兒科醫生那裡接種。（會議截屏）

美國兒科學會主席Dr. Moira Szilagyi 在會上現身說法，「做為一個兒科醫生，也是一個奶奶，我一直在等這個疫苗，現在我的孫兒也打了疫苗，孩子接種疫苗後，我們就沒有這麼大的壓力。」

對於家長疑問為什麼要給孩子接種疫苗，Szilagyi 認為答案很清楚，目前病毒傳染性強，很多孩子感染後病情嚴重，有的還進入緊急治療中心，「還不是很清楚孩子感染新冠後的長期後遺症，但疫苗可幫助孩子對抗嚴重疾病，且疫苗被證明非常安全，已經做了很多研究，雖然打完疫苗後會有發燒等不適症狀，但都很短暫。」