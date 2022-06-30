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煙火秀、遊行…內陸熱鬧迎國慶

河濱訊
國慶日期間，內陸慶祝活動豐富多彩。（河濱國家公墓）
國慶日期間，內陸慶祝活動豐富多彩。（河濱國家公墓）

7月4日美國國慶日，也稱獨立日。南加內陸多個城市在國慶日前夕就開始各種慶祝活動，包括煙火秀、國慶遊行及野餐活動，一直持續到國慶日當天，活動豐富多彩。

河濱國家公墓於7月3日晚7時30分，舉辦Concert for Heroes主題音樂會，紀念為美國獨立，奉獻生命的英雄將士，活動在公墓露天劇場舉行。河濱市於國慶日當天晚上9時，在兩個地點舉辦慶祝活動，燃放煙火，分別是La Sierra Park以及Ryan Bonaminio Park，活動還有娛樂、美食等。

科洛那市（Corona）在國慶日舉辦獨立日慶祝活動，地點Santana Regional Park，遊行活動自上午9時開始，期間有音樂會、美食攤位，傍晚有煙火秀。艾辛諾湖市（Lake Elsinore）國慶日當天在Summerly Park舉辦孩童腳踏車遊行，晚上9時燃放煙火。

庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）年度國慶活動在國慶日舉行，位於LoanMart Field。活動在午後5時30分開始，包括現場音樂會、美食及煙火秀。同一天，安大略市（Ontario）自上午9時開始，舉行慶祝遊行，接著舉辦國慶音樂會，並有野餐活動，午後5時至晚9時，舉辦煙火秀。

奇諾岡市（Chino Hills)當天上午10時至午後2時，在Veterans Park舉辦慶祝活動。參與家庭可以欣賞現場音樂演奏、舞蹈、美食、遊戲等，還有奇諾谷青年陸戰隊組織現場精采表演，活動組織者還向參與者免費發放太陽鏡。奇諾市（Chino）慶祝活動在周末舉行，在市區中心公園。活動共有兩天，分別是7月1日和2日，在2日晚上9時，舉辦獨立日煙火秀。

遊行 美食 南加

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