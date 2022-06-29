2年捐逾億 黃春華：立大志有恆心

黃春華認為成功先要樹立遠大目標，並要有可以著手的現實基礎。（黃春華基金會提供）

南加洛杉磯縣亞凱迪亞市居民黃春華博士(Charles Huang)，最近一個月先後向加州兩家醫院，即亞凱迪亞市的美以美醫院和舊金山的東華醫院捐贈共計1450萬元；去年，他也曾向兩所母校捐贈共1.1億元的巨款。這名成功的慈善家、企業家，日前向本報獨家分享成功秘訣，表示今天的成功，來自過去40多年的努力積累。

談及事業成功秘訣，黃春華表示主要有三個原因，第一樹立遠大目標，並要有可以著手的現實基礎，否則就是空談；第二，目標建立後，要持之以恆堅持下去。第三，在堅持過程中，不斷尋找巧妙辦法，解決困難。

出生在中國武漢 農村的黃春華說，他有一個大家庭，兄弟姐妹八人，「我從小就喜歡照顧更多的人，想賺錢照顧父母、兄弟姐妹。」為實現心願，1982年黃春華參加高考時，就有了出國留學的夢想，「只有出國才能賺更多錢，照顧大家庭。」

對於一個農村孩子來說，上世紀80年代出國留學是非常遠大的目標，黃春華樹立心願，努力奮鬥。優異的高考成績足以讓他進入中國任何一家頂級文科大學，但黃春華選擇武漢大學經濟管理專業，「這是我當時填寫志願時的唯一選擇，因為這個學校、這個專業有出國機會。」

在武漢大學的四年，作為學霸的黃春華獲得英國 政府獎學金，1988年他遠赴英國就讀思克萊德大學（University of Strathclyde），並拿到MBA和市場營銷學博士學位。畢業後，黃春華有了一個新的人生目標，他要去香港 做投行，「90年代的香港證券市場有著非常好的機會和前景，當時的香港投行不懂中國內地經濟、企業管理，急需我這樣的專業人才。」

黃春華表示，他是第一個到香港從事股票分析的中國留學生，在香港的10年，無與倫比的選股能力、準確無誤的股市洞察眼光，讓他在職業初期就贏得「點石成金 」的美譽。他曾是詹金寶（現香港匯豐證券）中國股票研究的先驅，擔任里昂信貸亞洲證券和法國巴黎銀行的頂級分析師，先後參與並帶領20多家亞洲和全球企業上市。

黃春華坦言自己在香港就已積累個人財富，「90年代的大學畢業生年薪最多兩萬，而我的年收入已達幾百萬港幣，我在香港一天賺幾百萬佣金，都是輕而易舉的事。」

當個人收入不再成為事業的第一考量時，黃春華開始人生的新轉型，他在2000年加入華晨集團，負責與英國汽車集團談判，開創中外汽車行業創新意義的合作模式。但後因華晨集團股權變更，黃春華不得不選擇退出，時至今日，他無限感慨，「如果當年中外合作模式堅持下來的話，華晨將成為中國今天最大的汽車集團。」

20年前，黃春華舉家來到亞凱迪亞市定居並創業，他稱亞市是「一個安全、生活方便，並且離中國最近的美國西海岸城市。」他的兩個孩子都出生在美以美醫院，並在亞市學區上學。 2016年10月，黃春華創辦柏嘉金融（Pasaca Capital Inc.），這是一家總部位於巴沙迪那（Pasadena)的私募股權投資公司，投資實體遍布北美、歐洲、亞洲和中東的醫療器械、製藥、TMT、工業與自動化和娛樂行業。截至今天3月，柏嘉金融的累計營業額已超過60億美元。

在事業取得極大成就後，黃春華選擇反饋社會，他創辦的黃春華基金會，先後向母校英國斯特克萊大學捐款7000萬，向中國武漢大學捐款4000萬，分別是兩所學校至今收到的最大筆私人捐贈。黃春華被加州議會授予「年度慈善企業家」獎，表彰他為教育領域作出的重大貢獻。