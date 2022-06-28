河濱縣艾辛諾湖 9歲童戲水溺斃

一名九歲的男孩在碼頭附近游泳時不幸溺水身亡。（KTLA 5）

南加州 內陸河濱縣艾辛諾湖（Lake Elsinore）6月26日發生一起溺水事件，一名九歲的男孩在碼頭附近游泳 時不幸沉水身亡，經過四個小時的搜尋，警方終於找到遇害男孩的屍首。

根據河濱縣警局警官Edward Soto稱，26日（周日）上午10時35分左右，這名九歲男童在Riverside Drive 32000 街區附近與家人一起游泳，男孩突然在水中開始掙扎，他試圖努力浮到水面上，家人也極力搶救孩子，但最終再沒有看到他。

警方表示，溺水事故發生時，有幾個孩子一起在艾辛諾湖碼頭附近的 Launch Pointe Beach玩水，當時有兩個孩子突然沉入水中，並開始掙扎。一名目擊者見狀跳入水裡，將其中一名兒童成功救到岸邊，但另一名九歲的兒童沉入水中，儘管當時有多名目擊者跳入水中努力提供幫助，男孩卻再也沒有浮出水面。

警方接到報警後趕赴現場，展開大面積的搜救工作，航空部隊也從空中加入救援任務，警局潛水隊的工作人員則在水中尋找男孩。

當天下午2時37分左右，經過近四個小時的搜尋，警方最終找到男孩，並確認他已不幸身亡。目前孩子已被轉移到河濱縣法醫處，截至6月27日，他的名字尚未公布。