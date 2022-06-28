盧曉150天大挑戰 北美騎車回中國跨越4萬5000公里

盧曉騎摩托車從北美回中國，預計總行程150天，跨越4萬5000公里。（受訪者提供）

後疫情 時代，人們紛紛外出旅行，彌補兩年多的居家防疫生活，北美一名華裔男子，最近正在進行一項常人無法想像的計劃，他選擇騎摩托車環繞北半球，從加拿大多倫多出發，回到故鄉中國上海，預計總行程150天，跨越4萬5000公里，日前這名華男正抵達洛杉磯 。

人生清單 跨越4.5萬公里

6月25日下午，單人騎摩托車環繞北半球的盧曉，到達洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park），這是行程的一個重要節點。一個月前的5月27日，盧曉從多倫多家中出發，這是他學習、成長的地方，而終點站中國上海，則是他出生的故鄉，也是工作生活多年的城市。出發前，這名已過不惑之年的男子整理著簡單的行李，此次長途遠行，唯一作伴的便是一部紅色的龐巴迪（Bombardier）三輪摩托車，「因為疫情的影響，我已經快兩年沒有回上海了，這一次選擇騎摩托車環繞北半球回家，是我人生清單之一。」

旅行20年 曾自駕穿越非洲

盧曉的爺爺盧鶴紱被譽為「中國核能之父」，在理論物理和核物理方面有著非常卓越的成就，自小在祖父輩光輝下成長的盧曉說自己不務正業，並無遠大抱負，走遍世界每一個角落就是他人生的目標。過去的20年，盧曉一直在環球旅行，他曾自駕穿越非洲，路遇持槍劫匪，被搶後身無分文；也曾開著越野車從北美最北行至南美最南；他曾獨自徒步2300公里的朝聖之路，從法國巴黎一路走到西班牙菲斯特拉，一共走了80天。

一日之內 從冬天騎到夏天

兩年前新冠疫情爆發，阻斷了盧曉的環球旅行，他不得不選擇在多倫多居家防疫。如今疫情趨緩，各國逐漸恢復往來，盧曉再次踏上行程，出發至今近一個月，已途經波士頓、紐約、費城、休士頓、明尼蘇達、鹽湖城、拉斯維加斯、洛杉磯等多地。一路行程，風雨相依，每天車程最多時可達1100公里，盧曉在遊記中寫道：「我的一天可以從冬天騎到夏天，清晨自攝氏10度以下的城市出發，午後到達驕陽下40多度的沙漠，一路穿著騎行服，隨溫度變化脫了穿，穿了又脫，完全將自己暴露在大自然下。」

狀況連連 狂風暴雨雷與冰

在縱貫阿帕拉契亞山脈（Appalachian Mountains）的藍嶺公路700公里山路上，盧曉騎著摩托車陷入能見度不足10米的濃霧，舉步艱難；6月初的西維吉尼亞和北卡羅來納，早晚溫差極大，清晨穿騎行服勉強應對，一進深山巨樹遮掩了陽光，溫度驟降，只能再穿一件雨衣保暖；在接近加州的US375公路，也就是俗稱的「外星人公路」的沙漠路段，盧曉遭遇強冰雹，其中無人區400公里完全無補給，因摩托車油箱有限，只能提前備好汽油，穿越途中不斷補充燃料。

內華達州US375公路，盧曉遭遇強冰雹，無處可逃。（受訪者提供） 6月7日在西維吉尼亞州的藍嶺山脈車道上，遭遇大面積濃霧，能見度不足10米。（受訪者提供）

騎摩托車回到中國，期間困難不是常人所能想像，但對盧曉來說，這是他想要完成的人生清單之一。「此前一個月的行車中，我已遭遇狂風暴雨、雷電冰雹、炙熱酷寒，也與毒蛇、黑熊、北美野牛等擦身而過，這些都是自然界的美好所在，也是騎行旅途的考驗，這就是我想要挑戰的人生旅行」。

最難的是…從歐洲進入中國

盧曉6月25日抵達洛杉磯，兩天後他將從這裡騎向加拿大溫哥華，反向橫穿北美，再將摩托車海運至英國倫敦，然後騎行英倫三島，通過英吉利海底隧道，踏上歐洲大陸，計劃歐洲路線將涵蓋西歐、南歐、中歐、東歐的所有主要國家。