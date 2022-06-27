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搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

記者張宏／洛杉磯報導
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆，幸好最後因不符合航空公司相關規定，大狗和其主人被請下飛機。

華人孫小姐日前乘坐阿拉斯加航班，為了增加舒適體驗且也因為疫情，她特別選擇超級經濟艙的前排位置。但她坐下安置好一切，準備戴上耳機欣賞音樂時，突然一個毛絨絨的東西湊近，她定睛一看，差點嚇昏。只見一隻黑白相間的大狗跟著狗主人進入機艙。她當時還在納悶，飛機上可以帶這麼大的狗嗎？同時也暗自祈禱不要坐到自己身邊。

結果好巧不巧，那隻狗一屁股坐在她身邊的座位上，孫小姐立刻心跳如雷。她說，那隻狗站起來有一人高，坐在座位上也不老實，動來動去。她時刻擔心那狗會撲上來，全身肌肉緊張，不敢呼吸。因為呼吸時能感受到濃重的狗狗氣味。她不討厭狗，但她還沒修煉到和這麼大一隻狗自在地坐在一起的程度。但是狗主人顯然很習以為常，不僅坦然坐下，還拿出手機開始玩。

孫小姐說，她試圖換座位，但是機艙已經全滿了，她真是退無可退，只能不斷向空服人員發送求救的眼神。眼看飛機就要起飛，狗不斷在座位上動來動去，她都快要尖叫出聲了，周圍的客人顯然也很不安。

幸虧空服注意到這一場景，一名空服過來和狗主人確認狗乘機的相關手續，最後發現這一隻狗不符合在機艙同機的要求。本來飛機即將起飛，但為了處理這件事導致延誤了半個小時。最後狗主人和狗被請下飛機，孫小姐這才鬆了一口氣。

回到家後，她處於好奇查了一下該航空公司對寵物同機的規定，發現除了要交100元外，阿拉斯加航空要求同機寵物必須在籠子裡，而籠子要放在座位下面，且重量不能超過20磅，那隻狗感覺明顯超過了20磅也沒有放在籠子裡。

孫小姐表示，她還以為自己兩年多沒坐飛機，導致和時代脫節，不知道世界已經開放到了和寵物同席的程度，原來是對方沒有遵守規定。

巨型犬的頭比人都大，且在座位上動來動去。（讀者提供）
巨型犬的頭比人都大，且在座位上動來動去。（讀者提供）

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