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南加台灣旅館業公會 張郁芬接會長

記者張宏╱爾灣報導
調酒機器人。（記者張宏/攝影）
調酒機器人。（記者張宏/攝影）

南加州台灣旅館同業公會25日舉辦47周年年慶和商展活動，新任會長張郁芬從卸任會長王政煌手中接下了重任。現場展示機器人，已漸成該行業好幫手，擔當簡單重複性勞力角色。

（影音來源：記者張宏）

張郁芬表示，商展有25個攤位，都是旅館相關產業，窗簾、地毯、機器人等，人工智能可以倒茶水咖啡更方便也能帶動旅館復甦，解決人力緊張。

南加台灣旅館同業公會舉辦新舊會長理事長交接。從左至右依次是現任理事長李德揚、現任...
南加台灣旅館同業公會舉辦新舊會長理事長交接。從左至右依次是現任理事長李德揚、現任會長王政煌、新任會長張郁芬、理事長許清松。（記者張宏/攝影）

她表示，希望能重啟面對面研討會，讓會員得到更多相關行業資訊。疫情前還會培訓中青年去台灣和中國大陸參訪。旅館業在疫情中首當其衝，但是美國人堅韌不拔，生意從去年夏天開始復甦，接下來8、9月訂房率已回到疫情前80-90%。飯店對消毒已做到極致，讓客人放心，不過華人相比其他族裔更加保守。美國不同地區旅館復甦狀況也不同，南加和中加復甦情況更好。

新任理事長許清松對於機器人發展表示，自動販賣機雖然可以賣飲料和各種食物，但還不會同客人溝通講話，提高服務性能還需要一段時間。旅館是服務性行業，講話溝通很重要。他表示，迪士尼附近的酒店客房需求量大，價格比疫情前還要貴。目前還缺工50%，因為人工不足，服務受影響，但和客人多一些商量，他們也會理解。比較幸運的是在疫情期間保留了60%員工，讓他們加班來補充勞力。現在打掃客房的員工時薪17元，生意好能增加很多收入，和員工分享。

現場多家科技公司展示了新研發的機器人，可以調酒送餐。業者Amy表示，疫情後人力不足，餐廳和酒店越來越多引入機器人增強勞力，其中不乏華人業者。他們已經研發出十多種機器人，尤其是那些機械性體力工作，可以放心交給機器人分擔，例如，機器人搖一千杯奶茶也不累。同時，他們會根據客人需求給機器人設置不同的工作場景，機器人可租可買，每月費用千元不等，比聘請一個員工划算。未來趨勢不是機器人取代人類，而是機器人和人類一起工作。機器人還有自由巡航功能，能在店裡幫忙兜售飲料幫助老闆掙錢。

南加台灣旅館同業公會舉辦新舊會長理事長交接，現場有25個攤位。（記者張宏/攝影）
南加台灣旅館同業公會舉辦新舊會長理事長交接，現場有25個攤位。（記者張宏/攝影）
送餐機器人。（記者張宏/攝影）
送餐機器人。（記者張宏/攝影）

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