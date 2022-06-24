好萊塢槍殺2人兇嫌被捕禁保釋

32歲的威廉姆斯（Marvin Francell Williams）已被逮捕，且不得保釋。（洛市警局）

當局6月22日（周三）逮捕了一名嫌疑人，該嫌疑人涉嫌在好萊塢街頭槍殺一名與他約會的女子和另一名男子。

32歲的威廉 姆斯（Marvin Francell Williams）已被逮捕，且不得保釋。他是由洛杉磯 市警察局和聯邦調查局逃犯特遣小組（Fugitive Task Force）在22日下午6點30分左右，在聖伯納汀諾縣 Hesperia市 的 Escondido 大道和中央大道的交口附近找到他。據悉，他定居在洛縣 康普頓市（Compton）。

威廉姆斯被控殺害40歲男子Ajani Patridge，和35歲女子坎貝爾（Nadia Campbell）。這兩人16日晚11點左右在卡洛斯大道( Carlos Avenue)6100號街區被槍殺。洛杉磯市警方和洛縣法醫辦公室表示，他們當場死亡。

威廉姆斯身高5呎11吋，體重約160磅，深色頭髮和眼睛。他有多個頸部紋身。

根據洛杉磯市警局，謀殺案發生時，坎貝爾三個年幼的孩子在附近的一輛車裡。嫌疑人與坎貝爾有約會關係，而這起犯罪涉及家庭暴力。該地區一戶人家的攝像頭捕捉到女受害者在槍擊案前與一名男子在街上散步。